Los participantes en el primer concurso de arte urbano es.pabilarte pueden presentar sus bocetos hasta el 31 de agosto Marta Mejías, concejala de Juventud en el Ayuntamiento de León. Los premios, 1.000 euros para el primer clasificado, 600 para el segundo y 300 para el tercero LEONOTICIAS DIARIO León Viernes, 17 agosto 2018, 11:37

La concejala de Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad y Deportes, Marta Mejías, ha destacado que este certamen pretende promover la creatividad entre los jóvenes de 14 a 30 años, que podrán participar de forma individual, por parejas o en grupo. El tema de los trabajos es 'El valor de ser joven' y las creaciones se plasmarán después en siete muros de la ciudad. Los premios, 1.000 euros para el primer clasificado, 600 para el segundo y 300 para el tercero. Además, Marta Mejías ha recordado que el Ayuntamiento de León ha puesto en marcha el nuevo Programa Formativo para jóvenes. Un plan que incluye nueve cursos (Socorrista en Instalaciones Acuáticas, Lengua de Signos (nivel A1), Lengua de Signos (nivel A2), Preparación para el First Certificate in English (FCE), Preparación para el Certificate in Advanced English (CAE), Manipulador de alimentos, Iniciación a la robótica, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y Técnicas invernales) para jóvenes de 16 a 35 años y que se desarrollarán entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre.

La concejala Marta Mejías ha señalado que ya está en marcha el primer concurso de arte urbano 'es.pabilARTE', que «pretende promover la creatividad como un medio para difundir e impulsar la cultura joven. Una iniciativa dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años, y en la que pueden participar de forma individual, en pareja o grupo (en este caso la composición del mismo no deberá ser superior a cuatro participantes de la edad indicada)». El tema de los trabajos será 'El valor de ser joven' y los bocetos deberán reflejar hechos, personas, estilos de vida y valores de los jóvenes.

Hay siete muros propuestos en la convocatoria, ubicados en los pilares de la pasarela del Palacio de Deportes, los muros de la pasarela de la Condesa, en la rotonda de Cantamilanos, la prolongación de Policarpo Mingote y los muros de la plaza posterior de San Marcos.

Los participantes presentarán en primer lugar un boceto determinando para qué muro de los siete se presenta; el plazo para la presentación de estos bocetos está abierto hasta el próximo 31 de agosto. De estos bocetos presentados se seleccionará uno por cada muro para que sea pintado y para la realización del arte final las personas participantes dispondrán de libertad temporal, teniendo que estar terminada la intervención el día 22 de septiembre.

Mejías ha añadido que la Concejalía de Juventud aporta los sprays para pintar cada uno de los siete muros (20 colores) y de entre todos se elegirán a los ganadores. Los premios son de 1.000 euros (primer clasificado), 600 euros (segundo), 300 euros (tercero) y un accésit de 100 euros para el mural que destaque por alguna particularidad a criterio del jurado. El modelo de solicitud, las condiciones de acceso y las bases de participación están publicados en la página leonjoven.net.

Programa Formativo para Jóvenes

La concejala de Juventud ha recordado que el Programa Formativo 2018 se desarrollará a partir del verano, del 14 de septiembre hasta el 11 de noviembre, y contará con un total de 160 plazas para los nueve cursos ofertados: Socorrista en Instalaciones Acuáticas, Lengua de Signos (nivel A1), Lengua de Signos (nivel A2), Preparación para el First Certificate in English (FCE), Preparación para el Certificate in Advanced English (CAE), Manipulador de alimentos, Iniciación a la robótica, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y Técnicas invernales.

Un programa dirigido a jóvenes empadronados en el municipio de entre 16 y 35 años. El plazo de inscripción estará abierto hasta cinco días antes del comienzo de cada curso; y en aquellos casos en los que haya más demanda que plazas, se realizará un sorteo de las mismas. «Estos requisitos responden a que en esta ocasión hemos querido dar una vuelta a este programa formativo. Como siempre para su diseño por supuesto se ha tenido en cuenta la respuesta a cursos realizados en años anteriores, nuevas demandas e intereses de los jóvenes y también a peticiones que recibimos en la Concejalía. Sin embargo, a diferencia de la programación ofertada en los últimos años, en esta ocasión, todos los cursos que conforman el programa formativo son gratuitos», ha añadido Mejías.