Olegario recuerda los hechos: «Me agredió a patadas y me dijo que era un asesino como mi jefe» El socialista insiste en que los acusados le conocían «perfectamente» y que uno de ellos le amenazó «con dar unas hostias» por irles a provocar

Olegario Ramón ha declarado en la Audiencia Provincial de León por la agresión que sufrió hace año y medio a la salida de la sede del PSOE de Ponferrada.

El político estuvo durante semanas aguantando esta situación que «no se podía hacer sine die» y se dirigió por la trasera de ellos cuando una persona con megáfono le dijo: «¿Qué buscas? ¿Provocar? Que te damos unas hostias», algo que le repitió varias veces, según Ramón, mientras le seguía. También le llamó «pinocho y traidor».

En ese momento comenzó a grabar con su móvil y otra persona apareció súbitamente: «Me dio patadas, me agarró la chaqueta y el brazo», manifestó ante el juez. El le pidió que parase, el agresor se le encaró y le dijo: «Eres un asesino como tu jefe» además de «tú y tu jefe me chupáis la polla».

Por todo ello, afirmó que sabían quién era y se considera víctima de unos hechos «muy desagradables» que obligaron a una patrulla de policía a acompañarle a casa.

Tras mostrarle el vídeo de la agresión en la sala ha confirmado que eran los acusados los que le golpearon.