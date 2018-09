La oferta «confusa, dispersa y difícil» con la que ADD4U sacó la puntuación más baja en Murcia y no tuvo rival en León Sede del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. La empresa informática, que se encuentra en las escuchas de la Trama Enredadera, se dio de bruces en la Región de Murcia a la hora de conseguir el contrato para la administración electrónica de municipios de menos de 20.000 habitantes | Las conclusiones contrastan con la 'facilidad' con la que consiguió contratos en otros ayuntamientos donde los pliegos eran calcados N. B | J. L. B. León Domingo, 30 septiembre 2018, 14:35

La empresa ADD4U no logró poner su pica en la Región de Murcia. Trató de hacerse con el contrato de la Plataforma para la Prestación de Servicios de Administración Electrónica pero, al contrario de lo que ocurrió al menos en siete ayuntamientos, donde no tuvo rival con un pliego estandar, aquí no triunfó la propuesta. Todo lo contrario.

De hecho, el informe de valoración de los criterios de adjudicación es contundente. «Esta empresa presenta una oferta en la que NO se incluyen todas y cada una de las 'Aplicaciones Internas de Gestión' que forman parte del objeto del presente contrato tal y como queda definido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares-PCAP [...]. La redacción de este módulo, y de la oferta en general es confusa, dispersa y difícil de entender (no contiene índice, y la numeración de sus páginas no es correlativa, se duplican números, etc.)».

Con esta dureza analiza la Región de Murcia la propuesta de ADD4U, algo que llama la atención por la 'facilidad' con la que lograba contratos en otros consistorios.

Tal es así, que la empresa citada en la Trama Enredadera consiguió la peor nota, un 1,91, muy por detrás del 8,59 de la penúltima, Telefónica Tangrambpm-Ival Técnicas Informáticas. Igualmente, en esta conclusión global obtiene un cero en el plan de implantación.

Informe de valoración