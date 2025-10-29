Nueva jornada de contrastes en los cielos de León La lluvia volverá a ser protagonista durante la madrugada y las primeras horas del día, pero las nubes se dispersarán a partir del mediodía

Borja Pérez Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:16

El tiempo volverá a ser irregular durante la jornada de este miércoles en León. Tras un martes que empezó soleado y se fue cerrando con la caída del sol hasta dejar algunas precipitaciones, el guion será completamente opuesto esta vez.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias durante la noche y hasta el mediodía, cuando las nubes comenzarán a disperarse para dejar paso al sol como principal protagonista de las primeras horas de la tarde.

Temperaturas

Las temperaturas, además, acompañarán en la capital, con una subida importante de las mínimas desde los 2 grados del martes hasta 7 el miércoles, provocando menos frío durante la noche y la salida del sol. En lo que se refiere a la máxima, se mantendrá en 17 grados.

La situación se mantendrá igual en los demás puntos de la provincia, con algunas variaciones aunque, en términos generales, previsiones parecidas. En todos los puntos salvo en Posada de Valdeón, las mínimas ascenderán considerablemente, entre cuatro y cinco grados.

Así, Ponferrada tendrá temperaturas de entre 9 y 19 grados, Astorga entre 7 y 19, Sahagún entre 7 y 18, Villablino entre 6 y 17 y, por último, Posada de Valdeón se irá hasta las 8 grados de mínima frente a los 17 de máxima.