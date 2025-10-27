Nueva huelga estudiantil en León en solidaridad con Sandra Peña y contra el bullying El Sindicato de Estudiantes llama a los alumnos de ESO, FP y Bachillerato a secundar la huelga estudiantes este martes 28 de octubre

El Sindicato de Estudiantes llama a los alumnos de ESO, FP y Bachillerato a secundar la huelga estudiantil convocada para mañana martes 28 de octubre en solidaridad con la familia de Sandra, joven acosada en las aulas. Con la huelga los alumnos tendrán la oportunidad de expresar su indignación en manifestaciones a las 12 horas en todas las ciudades de la comunidad.

En el caso de León, la convocatoria se adelanta a las 11:00 horas en la plaza de Guzmán.

Con la convocatoria el Sindicato pretende exigir la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto en Sevilla y la retirada de su financiación pública. Además, pedirán responsabilidades penales a los responsables de no activar el protocolo antibullying.

En el caso de la protesta en León, comenzará a las 11:00 horas en la plaza de Guzmán el Bueno para recorrer el centro de la ciudad hasta el IES Legio VII.