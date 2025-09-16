La nueva estación de autobuses: sin mantenimiento, sin limpieza y con carencias en seguridad Unión del Pueblo Leonés denuncia que la empresa encargada de cuidar la instalación «solo ha pasado un día» por la zona y enumera múltiples deficiencias en el edificio

La Junta de Castilla y León inauguró la remodelación de la estación de autobuses en fecha 15 de diciembre de 2023. Pasados tres meses, Unión del Pueblo Leonés denunciaba «el estado de deterioro que presentaba», con señalización en el suelo levantada y los paneles informativos en pruebas y sin que la consigna tuviera todavía servicio.

No han pasado ni siquiera dos años y el estado y grado de mantenimiento «es nulo y preocupantes», no solo en cuanto a la limpieza, «que es inexistente en lo que es el entorno del edificio», sino también existe un grave problema de mantenimiento y seguridad en las instalaciones interiores.

Según los leonesistas, la empresa contratada por la Junta para mantenimiento «en un año solo ha aparecido un día» y no se solucionan graves problemas como las puertas rotas de las dársenas, y que no funcionan, por lo que quedan abiertas, e incluso con el riesgo de que alguna de ellas pueda desprenderse. También señalan que hay luces fundidas o inoperativas y baños en muy mal estado de conservación.

Además, el sistema de control para la entrada de autobuses no funciona, quedando abierto, «por lo que cualquiera puede acceder a las zonas de las dársenas de autobuses, con el peligro para viajeros y posibilidad de accidentes».

Por otra parte, enumeran desde UPL, solamente existe un vigilante de seguridad en cada turno, lo cual «no solamente incide en la falta de seguridad para los viajeros y quienes entran en la estación, sino también para la propia seguridad del vigilante», que debe de atender solo a situaciones.

Desde el Grupo Municipal de UPL exigen a la Junta «que se deje de propaganda institucional» y proceda a efectuar un mantenimiento integral de la estación de autobuses que palíe las actuales deficiencias y anomalías que presenta, así como proceda a la limpieza regular del edificio y dote a esta estación de una mayor seguridad.