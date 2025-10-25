Nubes y temperaturas frescas este sábado en León antes del desplome del domingo En una semana marcada por la borrasca Benjamín la inestabilidad se mantiene en un fin de semana de caída térmica

Las temperaturas siguen bajando en la provincia de León en el fin de semana más frío de lo que llevamos de mes de octubre.

Las nubes volverán a ser las protagonistas de una jornada marcada también por la bajada de las temperaturas mínimas que será el preludio de un domingo donde los valores negativos se alcanzarán en prácticamente todos los puntos de la geografía leonesa.

El viento seguirá soplando si bien es cierto que no lo hará con la intensidad del miércoles, cuando se activó el aviso amarillo por rachas de hasta 100 kilómetros por hora. No se esperan lluvias generalizadas aunque sí chubascos puntuales en las zonas de montaña y otros punto.

En cuanto a las temperaturas, en León ciudad los termómetros marcarán 13 grados de máxima y 5 de mínima. Habrá pocos momentos de sol ya que las nubes encapotarán prácticamente toda la jornada el cielo.

Situación similar la que se espera en Ponferrada, con temperaturas entre los 14 y los 10 grados: y Astorga y La Bañeza, donde podría registrarse algún chubasco disperso y cuyos termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima. Por su parte, Villablino se queda con 9 de máxima y 5 de mínima y también verá lluvia en una jornada de otoño con sol y nubes.