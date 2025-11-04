Noviembre activa la alerta amarilla en su primera semana en León La Cordillera Cantábrica pasará de alerta verde a amarilla a partir de las 14:00 horas debido al viento y las bajas temperaturas

El mes de noviembre ha comenzado en la provincia de León con frío, viento y cambios en las alertas meteorológicas. La Cordillera Cantábrica permanecerá en alerta verde hasta las 14:00 horas, momento en el que se activará la alerta amarilla por rachas fuertes de viento y un descenso de las temperaturas.

Las frías temperaturas no serán el único fenómeno destacado de la jornada. Los intervalos de nubes medias y altas irán aumentando hasta dejar cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas o localmente moderadas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de valle.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero ascenso generalizado, salvo en áreas de montaña, donde las máximas podrían descender ligeramente. El viento del sur y suroeste soplará flojo con intervalos moderados, pero se prevén rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña durante la segunda mitad del día.

Por municipios, las mínimas se situarán en torno a 2 grados en Villablino, 4 en Astorga, 5 en León y 8 en Ponferrada. Las máximas alcanzarán los 17 grados en Villablino y Astorga, 16 en León y 18 en Ponferrada.

En Castilla y León, predominarán los intervalos de nubosidad media y alta, aumentando en el oeste y norte montañoso a cielo nuboso con posibles lluvias débiles.

Las temperaturas tenderán a subir ligeramente, sobre todo las mínimas en el suroeste, y el viento del sur y suroeste podrá dejar rachas intensas en la zona norte montañosa a lo largo de la tarde.