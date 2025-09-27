Las noticias imprescindibles del sábado 27 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 27 de septiembre 2025

1 Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León

Una persona ha sido detenida en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, en León. El suceso tuvo lugar tras registrarse un accidente por una salida de vía y posterior colisión de un turismo contra la glorieta de Carlos Pinilla.

2 Dos hombres heridos en sendos atropellos en una mañana en Ponferrada

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un atropello en Ponferrada en la mañana de este sábado, 27 de septiembre. El accidente ha tenido lugar en torno a las 9:35 horas, según la llamada de alerta recibida por el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

3 Los bomberos de Ponferrada sofocan de madrugada dos incendios en Toreno y Berlanga del Bierzo

Los bomberos de Ponferrada sofocaron de madrugada dos incendios en una cochera de la localidad de Toreno y un edificio de Berlanga del Bierzo que tuvo que ser desalojado debido al intenso humo.

4 Los campeones del carea leonés brillan en San Isidoro

Uno a uno, con paso firme y bajo la mirada expectante del público, iban apareciendo los verdaderos protagonistas de la mañana: los campeones de la raza de pastor carea leonés. La plaza de San Isidoro, completamente abarrotada, con todas las sillas ocupadas y decenas de curiosos de pie, fue testigo de un desfile que mezclaba tradición, orgullo y pasión por esta raza autóctona de la provincia de León.

5 La leonesa Begoña Gómez acude ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

6 Preocupación en Laciana: los osos llevan la tensión al límite en la comarca

El municipio leonés de Villablino, atraviesa una situación crítica por el aumento de los ataques de osos al ganado. Lo que hace unos años eran «incidentes aislados» en zonas apartadas del monte hoy se ha convertido en episodios casi diarios, con animales irrumpiendo incluso en cuadras y naves situadas dentro de los pueblos.

7 León se llena de vida con las fiestas de San Froilán

Esta tarde a las 18:45 horas tendrá lugar el acto de recogida de las Doncellas en cumplimiento del Tributo. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. A las 18:15 h, salida de las comitivas de las doncellas de las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla para dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha.

8 El turismo rural después de los incendios: el «drama» continúa por la imposibilidad de cazar y de recoger setas

La oleada de incendios que ha vivido la geografía de León en especial en el mes de agosto ha tenido su repercusión en uno de los motores económicos de la provincia, especialmente en las áreas rurales. El turismo se ha visto afectado en primera instancia por este desastre natural y ecológico y los datos de viajeros y pernoctaciones en la provincia leonesa durante el mes de agosto han sido los peores desde la pandemia

9 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa

El cuerpo de una joven de 30 años fue rescatado en la madrugada de este viernes tras caer, según las primeras hipótesis, desde una de las carreteras que conecta Cordiñanes con Caín.La Guardia Civil mantiene abierta la investigación después de que el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León recibiera, a la 1:58 horas, el aviso de que una mujer se había precipitado en la zona.

10 Sábado soleado pero con frío en León para celebrar San Froilán

El inicio de las celebraciones de San Froilán en León estará marcado por un tiempo que mezcla sol y temperaturas frías, típico del comienzo del otoño. Aunque durante el día el sol permitirá disfrutar de cierta calidez, en la sombra se notará el descenso térmico propio de estas fechas.

