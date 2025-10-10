Las noticias imprescindibles del viernes 10 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 19:58 Compartir

1 La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio

La fortuna ha vuelto a sonreír a la provincia de León y el sorteo de Lotería Nacional de este jueves ha dejado boletos premiados en dos localidades de la provincia.

2 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre

La jornada del 12 de octubre es una de las marcadas en el calendario de todos los españoles como festivo nacional por tratrarse del Día de la Fiesta Nacional en el país. En este 2025, al tratarse de un domingo, el festivo se trasladará al lunes 13 de octubre, al menos en el caso de Castilla y León, que se une a Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Melilla.

3 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre

Sindicatos mayoritarios, plataformas en defensa de Palestina y colectivos estudiantiles convocan el próximo miércoles 15 de octubre a la sociedad leonesa a secundar diferentes paros, huelgas y manifestaciones para exigir el cese de la violencia en Gaza.

4 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León

El conductor, de 28 años, llevaba a otras seis personas en el coche, cuatro de ellas menores, que viajaban sin cinturón de seguridad. La Guardia Civil investiga los hechos.

5 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos

Golpe a la caza ilegal en la provincia de León con varias intervenciones de la Guardia Civil en distintos puntos de la geografía leonesa. Efectivos de la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo han desarrollado varias actuaciones con motivo de la época de celo de los ciervos, conocida como berrea. Siendo esta una estación en la que dichos animales son más vulnerables, exponiéndose a la vista de las personas, lo cual los hace más fáciles de cazar, incluso en espacios abiertos.

6 Dos barrios de León sumarán 129 nuevas viviendas

Dos barrios de la ciudad de León sumarán 129 nuevas viviendas. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que ha dado luz verde a diversos expedientes relacionados con licencias de obras aprobando dos nuevas que sumarán casi 130 viviendas.

7 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»

Lo que aparentemente fue un descubrimiento sin mayor trascendencia allá por el año 1998 a través de Urko, un perro que paseaba por la localidad de Villar de Ciervos, perteneciente a la comarca de la maragatería, ha terminado por dar sentido a la vida de las personas que están detrás de un descubrimiento que, a día de hoy, casi tres décadas después, sigue calificándose de «sorprendente».

8 Las medidas para evitar un nuevo apagón «repercutirán en la factura de los consumidores»

El 28 de abril de 2025 aún sigue fresco en la memoria de todos. Hacía muchos años que España no vivía un apagón generalizado y aquella jornada la electricidad faltó también durante horas en Portugal y el sur de Francia.

9 Rehabilitada una de las principales vías del norte de la provincia de León

La Junta de Castilla y León mantiene una apuesta decidida por la mejora y modernización de la Red Autonómica de Carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, reforzar la cohesión territorial y ofrecer a los ciudadanos infraestructuras sostenibles y de calidad. En este marco, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concluido la renovación del firme en la carretera autonómica CL-626, en el tramo comprendido entre La Robla y Robles de la Valcueva, con una inversión global de 1.454.658 euros.

10 Largas colas para la tienda 'pop-up' de ropa vintage que regresa a León

Si en marzo, con lluvia y algo de frío, ya fue un éxito, la segunda edición de la tienda de moda efímera que recala en León este fin de semana promete romper todos los récords. Este viernes 10 de octubre ya eran varios los leoneses que desde primera hora hacían cola frente al hotel Conde Luna en León ciudad para acceder a la primera de las jornadas en las que 'Jaleo Vintage' promete «democratizar la moda».

Temas

Las noticias imprescindibles del día