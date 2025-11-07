Las noticias imprescindibles de este viernes 7 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen

El gran hermano tiene en este viernes, 7 de noviembre, su fecha fijada para la puesta en marcha. Las cámaras que en los últimos años han sido instaladas y las pantallas que salpican el contorno del centro de la ciudad concluyen su periodo de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia previa a su entrada en vigor.

2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA

Los Fantásticos pierden a uno de los suyos. El médico leonés Juan Ignacio López, 'Nacho', ha fallecido este mes de noviembre tras varios años siendo enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Incansable luchador en la defensa de los derechos de las personas con su misma enfermedad y uno de los grandes valedores de la puesta en marcha de la Ley ELA en León, quien fuera médico de atención primaria durante su etapa profesional en José Aguado fallecía esta segunda semana de noviembre.

3 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos

El Bakura cumple 25 años como uno de los lugares más emblemáticos de La Virgen del Camino. Situado en el corazón de la localidad, este establecimiento se ha convertido en un punto de referencia para los vecinos y, sobre todo, para generaciones de alumnos de la Academia Básica del Aire y del Espacio que, durante su estancia en la localidad, han encontrado entre sus paredes un espacio donde desconectar, compartir momentos, fútbol y sentirse como en casa.

4 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses

La nueva Ordenanza de Movilidad entra en vigor este viernes 7 de noviembre, aunque lo hace sin cambios sustanciales en la práctica para la ciudadanía y con varios meses de adaptación a la misma. La principal novedad de esta normativa es la ampliación de las calles de prioridad peatonal que pasarán a tener la misma regulación que hasta ahora han tenido otras zonas de la ciudad como el Casco Histórico, la avenida Ordoño II o la calle Burgo Nuevo.

5 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa

La mediana de Sáenz de Miera se humanizará con una inversión de medio millón de euros, incluida como enmienda al presupuesto por Unión del Pueblo Leonés, y que servirá para dar una imagen diferente a una de las vías de acceso a la ciudad.

6 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar

7 Las enfermeras familiares de León exigen plazas específicas 14 años después de empezar a formarse en Atención Primaria

Las y los profesionales en Enfermería Familiar y Comunitaria (EfyC) de León se encuentran en pie de guerra con la administración autonómica por lo que consideran una «falta de reconocimiento real y efectivo» de su especialidad por parte de la gerencia regional de salud. En un comunicado, las profesionales de la especialidad explican que, 14 años después de la primera promoción de especialistas formadas tras superar un «exigente proceso nacional y un programa de dos años de residencia» y pese a una inversión pública de «40 millones de euros», por el momento «no se ha creado ni una sola plaza específica en el sistema sanitario de Castilla y León».

8 Detienen a un estafador profesional escondido en la provincia de León

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un estafador que se hacía pasar por experto en lucha contra el ciberbullying. Ofrecía a los padres terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial de internet mediante la actuación de un gabinete jurídico simulado, todo ello a cambio de un importe económico.

9 ¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?

Se acerca uno de los días más emotivos para la ciudad de León. La cita, que cada año va acumulando más y más gente, ya tiene fecha, hora y lugar.

10 Y¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?

Con motivo de la celebración del centenario de la Cultural y Deportiva Leonesa, el presidente de Aspire Academy -el catarí Mohammed Khalifa Al-Suwaidi- prometió financiar un campo de fútbol en la ciudad durante la gala celebrada a mediados de septiembre del año 2022. Es más, la cantidad asignada, 350.000 euros, está depositada en las arcas de la entidad deportiva desde febrero de 2023.