Las noticias imprescindibles del viernes 13 de junio

Leonoticias León Viernes, 13 de junio 2025, 19:57 Comenta Compartir

1 Luto en el IES ERAS de Renueva por el fallecimeinto de una alumna

El incidente, que se produjo jugando a balonmano, tuvo lugar este jueves y la estudiante de 2º de ESO ha fallecido en la mañana de este viernes. La consternación es total en el centro educativo leonés por el fallecimiento de esta alumna.

2 Llega el verano y, con ello, la apertura de las piscinas

Para los lugares sin costa como León, las piscinas son una de las mejores alternativas para refrescarse y uno de los atractivos más importantes para vecinos y todos aquellos que regresan a la provincia en la temporada estival. ¿Cuándo abren y cuánto cuestan las piscinas de los pueblos de León?

3 Cierra un Alcampo en la provincia de León y otro pasa a abrir todos los días

La empresa ha anunciado un acuerdo con los representantes de los trabajadores que afectará a 633 personas en toda España, 21 de ellas en León.

4 Un bar da vida a una iglesia de León

Quizá suene extraño, pero no es ficción. En León, en el interior de la parroquia de San Francisco de la Vega, los rezos conviven con las cartas, los cafés y las tertulias de barrio. En el patio de esta iglesia, partidas de tute, dominó o parchís se entremezclan con la vida cotidiana del vecindario. Un bar en pleno templo que, lejos de generar polémica, se ha convertido en punto de encuentro y refugio para los vecinos de siempre

5 La Cultural ya conoce un primer partido de pretemporada

El conjunto leonés, que iniciará la preparación para el nuevo curso en los primeros días de julio, está comenzando a cerrar partidos de preparación. Y uno ya está acordado, a expensas de conocer la fecha final. El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, confirmó en Radio Marca Asturias que la Cultural se enfrentará al club avilesino en pretemporada.

6 Villadangos tendrá el polígono «más grande del norte» y ya contempla su tercera fase

El complejo empresarial contará con un innovador centro de energías verdes, pionero en el país, que suministrará potencia a las marcas asentadas

7 Diez mantiene que «no se puede decir 'no sabía nada'» y pide «cortar por lo sano»

«El Partido Socialista tiene un problema». Así de contundente ha iniciado sus declaraciones el alcalde de León, José Antonio Diez, al ser preguntado por los informes de la UCO y la trama que se investiga en estos momentos y que ya salpica a dos secretarios de organización del PSOE. En la jornada previa, Santos Cerdán, dimitió de su cargo y dejó su acta como diputado en el Congreso, después de que este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregasen al Tribunal Supremo (TS) un informe que le vincula con el cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obras públicas.

8 El aeropuerto de León vuelve a ser el más utilizado de la comunidada

La infraestructura aeroportuaria ha sido la más utilizada en el quinto mes del año en toda la comunidad. Lo que podría parecer un dato anecdótico deja de serlo, ya que en abril ya logró ser el aeropuerto de Castilla y León con más pasajeros.

9 Diego y Esther, las mejores notas de la PAU de León estudiarán Filología y Biotecnología

Alea iacta est. La suerte está echada. Los jóvenes leoneses Diego Contreras Hernández y Esther de la Heras Martínez se convertían en los alumnos con las mejores notas de las pruebas, obteniendo un 9,913 y un 9,850, respectivamente. «Me quedé en shock, no me las esperaba para nada. Hice los exámenes, tenía buenas sensaciones…, pero fue una sorpresa absoluta», comenta Heras Martínez. «Estaba con mi hermano cuando me enteré, y tras eso, poco a poco, se fue enterando el resto de la familia. Algunos profesores me llamaron para felicitarme. ¡Estoy como en una nube!», añade la joven.

10 Koldo pidió un «cepillo de dientes» a Cerdán: «Consígueme uno, que es para llevar en el maletín para éste»

Así consta en uno de los audios, al que ha tenido acceso Europa Press, que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial, que grabó sus encuentros y llamadas con otros implicados en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Temas

Las noticias imprescindibles del día