Las noticias imprescindibles de este domingo 19 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Día Mundial contra el Cáncer de Mama «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»

Como cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada en la que seguir apostando por la investigación como herramienta para mejorar la tasa de supervivencia y un motivo para recordar a las que ya no están y seguir trabajando porque las supervivientes tengan una calidad de vida óptima. Hablamos con Mariana López Flores (Nicaragua, 1989), oncóloga en el Hospital de León

2 Las cifras del cáncer de mama en León: 381 mujeres fueron diagnosticadas en 2024

Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la provincia y el primero con mucha distancia del segundo entre las mujeres. Se sitúa como el cuarto tipo de cáncer, solo superado por el colorrectal (512), el de próstata (422) y el de pulmón (382).

3 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

Noelia Purriños se trasladó a León por motivos personales y hoy su trabajo en cuidados paliativos pediátricos ha sido reconocido a nivel nacional por la Asociación Española de Enfermería Pediátrica.

4 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada

Un trágico accidente en Ponferrada se ha saldado con el fallecimiento de dos personas, después de que se vehículo se saliera de la via, chocase con una roca y acabara por incendiarse con las dos víctimas atrapas dentro de él.

5 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León

Donde había muros de ladrillo hoy hay una castañera muy leonesa, una ninfa, una mariposa enjoya y una garza. El arte ocupa lo que nadie quiere utilizar. Ese es el legado que ha dejado en El Crucero la primera edición de León Jam, que se celebró hace algunas semanas, un festival de arte urbano que tuvo enorme éxito durante ese fin de semana.

6 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia

Jorge Blanco y Blanca Fernández volvieron a dejar su nombre sellado frente a la catedral de León en una mañana muy condicionada por la lluvia, que, sin embargo, no supuso un impedimento para los miles de leoneses que volvieron a darse cita en una cita cada vez más consolidada en la capital leonesa.

7 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías

Más de 4.000 personas participaron la mañana de este domingo 19 de octubre en las tres carreras involucradas en los 10 kilómetros Ciudad de León

8 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada

Un boleto validado en la administración número 2 de la ciudad ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario), uno de los cuatro repartidos en todo el país.

9 El lanzador berciano que rompió un récord de 29 años y sueña con los Juegos Olímpicos

Con solo 15 años, el atleta ponferradino del C.D. Ponferrada Atletismo se proclama campeón de España Sub16 con la selección de Castilla y León y bate el récord provincial de León en lanzamiento de martillo.

10 Andoni y Xemi devuelven la sonrisa a El Toralín

Empieza a respirar la Deportiva y, en consecuencia, también la afición berciana. Hubo que esperar y mucho, hasta la jornada 8, para que El Toralín haya podido celebrar el primer triunfo del conjunto berciano (2-0).