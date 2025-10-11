Las noticias imprescindibles del sábado 11 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 20:13 Compartir

1 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León

El suceso, ocurrido en la localidad de La Uña, refleja la creciente preocupación de los ganaderos por los ataques en la montaña leonesa.

2 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León

Nuevo atropello en la ciudad de León. En esta ocasión, ha sucedido en el barrio de Eras de Renueva de la capital leonesa. La víctima, una mujer de 70 años que a primera hora de la mañana de este sábado 11 de octubre era atropellada por un turismo en la avenida Reyes Leoneses, a la altura del centro comercial León Plaza.

3 El pequeñísimo pueblo de León que celebra su primera boda de este siglo

La localidad leonesa de Castro de Cepeda, perteneciente al municipio de Quintana del Castillo, en el valle del río Tuerto, vivió este sábado 11 de octubre su primera boda de este siglo.

4 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?

Nunca se han requerido más de 49 puntos para mantener la categoría en los últimos diez años, salvo en una temporada, pero el descenso en la jornada 8 es también el más caro de los últimos años.

5 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas

La Policía Local de Astorga ha concluido la investigación que ha permitido identificar a dos varones, de 67 y 73 años, como presuntos autores de las pintadas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre de 2025 con el mensaje 'Lodos no'.

6 Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar

El conjunto leonés vence en la siempre dura cancha de Puente Genil en un choque en el que fueron de menos a más y encabezados por un genial partido del central marista.

7 Las Peñas demuestran que León sabe divertirse

En la miscelánea de colores, música y diversión está la virtud del Día de Peñas en León que este sábado 11 de octubre convierte el centro de la ciudad en un mosaico donde la diversión está más que asegurada.

8 Liberan a una pareja tras sufrir un accidente de coche en Valencia de Don Juan

Un hombre y una mujer han sido rescatados en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente vial en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan.

9 Frida Kahlo da vida al Altar de Muertos de un museo de León

Centenares de flores de papel hechas a mano, retazos de la vida de la artista, catrinas, calaveras y siempre Coronita conforman el espectacular espacio que recuerda a los difuntos en el MEL.

10 Clamor entre los camioneros contra el peaje: «Estamos a muerte con este tema»

Muchos compañeros utilizan la autopista entre León y Asturias hasta dos veces al día y afirman que ahorro alcanzaría los 800 euros mensuales.

Temas

Las noticias imprescindibles del día