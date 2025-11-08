Las noticias imprescindibles de este sábado 8 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Sábado, 8 de noviembre 2025

1 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León

Una marca que donde llega arrasa entre la juventud. Tras una experiencia de cinco años en El Corte Inglés, Brownie se hace mayor en León y opta por montar su primera tienda física en la ciudad.

2 La visita inesperada de un tejón al parque de un pueblo de León

La noche del 4 de noviembre dejó una curiosa escena en Vega de Gordón. Dos vecinos de la localidad, que paseaban a su perro tras la cena, avistaron un tejón en el parque del pueblo, alrededor de las 10:00 de la noche.

3 Tres jóvenes trasladados al hospital tras caer su coche de rally por un talud de seis metros en León

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, han resultado heridos en un choque entre dos turismos en León. El Centro de Coordinación del 112 de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso la tarde de este sábado 8 de noviembre a las 14:08 horas tras un choque por alcance entre dos vehículos

4 La lista de los siete pueblos de León que destacan en España con temperaturas bajo cero

Los pueblos de la provincia de León vuelven a destacar en la lista de temperaturas mínimas elaborada por la agencia Noromet. La localidad de Villaceid encabeza una vez más el ranking nacional tras alcanzar una temperatura de -1,1 °C, situándose apenas una décima por debajo de la segunda clasificada, Santa Eulalia del Río Negro (Zamora), que registró -1,0 °C.

5 León y Bembibre compiten por hacerse con la mejor pizza de España

¿Cuál es la mejor pizza de España? León y Bembibre tienen claro que sus opciones son de las mejores, pero el resultado lo darán los comensales. El III Campeonato de España de Pizzas ya está en marcha y se busca la mejor entre todo el territorio español.

6 La red 5G no alcanza a la mitad de los hogares en un tercio de los municipios leoneses

Una conexión total a internet sigue siendo el anhelo de decenas de municipios de la provincia de León, que ven cómo algunos hogares – y en algunos casos todos – no tienen acceso a la última tecnología en materia de conectividad.

7 Leyendas de León Los nueve Juanes a los que espera la Jana de Conforcos

La magia de las leyendas es que perviven en la tradición oral, en la memoria de las gentes, tras el paso del tiempo. Y la leyenda de la Jana de Conforcos continúa viva pese a que esta población hoy día ya no existe.

8 La visita a Riazor, en directo: Depor 2-0 Cultural

¡Muy buenas tardes a todos! Nuevo partido de la Cultural, que afronta otro de los grandes desafíos de esta temporada. Se trata de la visita a Riazor ante un Deportivo llamado a pelear por el ascenso a primera. A partir de las 18:30 horas, te contamos todo lo que pase en directo en leonoticias.

9 Astorga anuncia el encendido oficial de la iluminación navideña

El Ayuntamiento de Astorga informa que el encendido oficial de las luces de Navidad se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas en la Plaza Mayor.

10 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Ponferrada

Un hombre de alrededor de 40 años ha resultado herido en la tarde de este sábado 8 de noviembre tras ser atropellado por un vehículo en un paso de cebra de la calle General Vives.