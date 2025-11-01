Las noticias imprescindibles de este sábado 1 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

1 León por Todos los Santos

El cementerio de León mantiene viva la tradición del enterramiento pese al avance de las incineraciones. Aunque la cremación sigue en una tendencia al alza, casi la mitad de las familias leonesas eligen inhumar los cadáveres.

2 Lluvia, homenaje y recuerdo

Un goteo constante de leoneses acude a los camposantos de toda la provincia para rendir homenaje a sus difuntos.

3 Leyendas de León El agua milagrosa de un pueblo de Gordón

Decenas de personas acuden a una fuente ubicada en Los Barrios de Gordón para buscar remedio a distintos males que padecen a raíz de una leyenda extendida en esta localidad.

4 Viviendas en los pueblos de León

Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros. Oportunidades rurales para quienes buscan tranquilidad, espacio y contacto con la naturaleza

5 Dos accidentes con dos heridas

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas. Uno de ellos se producía en Villaquilambre tras el choque de dos vehículos y otro en San Millán de los Caballeros en una salida de vía.

6 Usurpación de identidad

Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros. El varón detenido, de 56 años, está acusado de delitos de stafa a la Administración Publica, Falsedad Documental y otro de Usurpación del estado civil.

7 Nuevo decano de los abogados

David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León. Estará al frente del colegio los próximos cuatro años con una Junta de su confianza.

8 Crónica negra en León

Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja. Una mujer de León condenada por intentar matar al padre de sus hijos tras inyectar talio en una chocolatina ha vuelto a ser detenida por, presuntamente, rociarlo con un líquido corrosivo. La Guardia Civil cree que ya planeaba la tercera tentativa.

9 Milagrosa salvación en un grave accidente

Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León. Un vehículo quedaba atravesado por una valla en la mediana en una imagen dramática que por suerte se ha saldado sin heridos.

10 Lucas Ribeiro aleja los fantasmas del Reino

Para esto vino Lucas Ribeiro. Para ser el héroe, para rescatar al equipo cuando lo necesitara. El brasileño resolvió un partido vibrante, de idas y venidas, de alternativas, que cayó de lado leonés en el minuto 89. La Cultural ganó (3-2), al fin, en casa, y despejó fantasmas, fantasmas que se unen a los que ya traía consigo el Mirandés. El descenso se aleja un poco de los de Ziganda, que se han quitado un peso de encima: han marcado en casa y han ganado.

Temas

Las noticias imprescindibles del día