Las noticias imprescindibles de este viernes 31 de octubre en León

1 Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026

No hubo sorpresa en el pleno del Ayuntamiento de León y finalmente la tasa del agua subirá en 2026 un 2,3%. El equipo de Gobierno del PSOE con el apoyo de UPL saca adelante la subida de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado para ajustarla a la variación del IPC del último año. El punto, el más polémico del pleno celebrado este viernes en la Diputación por las obras en San Marcelo, no se ha escapado de un rifirrafe entre las posturas que defienden la obligatoriedad de la revisión del precio y los que califican la subida como un «atraco».

2 La bañezana que disfraza a los perros por Halloween: «Miércoles y Chucki triunfan»

La noche más aterradora del año fomenta la imaginación y es la oportunidad perfecta para que los amantes de los disfraces tiren de inventiva para hacer de Halloween una noche para el recuerdo. Y, por qué no, incluir en la fiesta a los que ya son un miembro más de la familia: las mascotas. Con la idea de que toda la familia pueda formar parte de una noche terrorífica, Laura Espinal, que acaba de abrir su tienda de productos para animales en León ciudad, se proponía que ningún perro se quede sin su disfraz este 31 de octubre.

3 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas

La plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de León crece y convoca nuevas plazas de oferta de empleo público. El pleno celebrado este viernes aprobaba por unanimidad la propuesta de modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 2025 con la que se sacan 98 plazas nuevas, 64 de ellas de turno libre y las 34 restantes de promoción interna.

4 León, en el podio del envejecimiento, la soledad y la falta de actividad laboral

Cuando detrás de las estadísticas hay personas, realidades del día a día y casos tan cercanos que convivimos con ellos resulta sencillo valorarlos. Es lo que ocurre en León con los datos ofrecidos por el INE con los indicadores urbanos actualizados con las cifras de 2024.

5 La casa del Bierzo donde vive la Bruja de las Cloacas: «Algún niño se va haciendo pucheros»

«Bienvenidos a la Casa del Terror». Pili Cobas se asoma a la puerta acompañada de su marido, Fernando Carvalho. Ataviados con sus mejores galas para la ocasión, bajan el único escalón que la separa de la calle para hacerse un hueco entre calaveras, arañas, esqueletos y calabazas mientras resuenan los ecos de una sonrisa aterradora que esboza alguno de los personajes que la rodean. Su casa no es una casa cualquiera y en estos días, inmersos de lleno en la celebración de Halloween, se ha convertido incluso en un lugar de peregrinaje en Ponferrada.

6 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera

El Sauce es hoy uno de los puntos clave gastronómicos de Puente Castro, pero su historia comenzó en Villamoros hace casi una década. Allí fue donde Nataly Tuñón, que entonces acababa de cumplir 30 años, decidió ponerse al frente del negocio familiar iniciado por su padre y su pareja.

7 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia

Tres días de cine por 3,50 euros. Es la propuesta de una nueva edición de la Fiesta del Cine que propone arrancar un noviembre de película con precios más bajos en salas de toda España. En el caso de la provincia de León, tres cines se han adherido un año más a la iniciativa: los dos de León ciudad y el de Ponferrada.

8 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»

El director del proyecto, Enrique Javier Díez Gutiérrez, valora positivamente la irrupción que ha tenido este proyecto entre el profesorado con alrededor de un centenar de preinscritos hasta el momento frente al «revuelo de la extrema derecha»

9 La Plataforma por el Soterramiento en San Andrés llevará su reivindicación a Bruselas

No van a abandonar su lucha. No tienen la más mínima intención. Como todos los viernes finales de cada mes, la Plataforma por el Soterramiento en San Andrés se ha concentrado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en León para reclamar que se ejecute ese proyecto anunciado hace más de dos décadas, en 2024.

10 La Audiencia acogerá el 9 de diciembre el juicio contra el agresor de Olegario Ramón

La Audiencia Provincial de León acogerá el día 9 de diciembre el juicio contra el agresor del secretario general del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, que se produjo el 11 de abril de 2024, a la salida de una reunión en la sede del partido en la calle General Vives por parte de un grupo de manifestantes contra la amnistía.