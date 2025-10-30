leonoticias - Noticias de León y provincia

Las imágenes del día.

Las noticias imprescindibles de este jueves 30 de octubre en León

Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:03

  1. 1

    León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes

El Área Urbana Funcional de León crece en 700 kilómetros cuadrados y 12.000 personas, según el Ine, aunque en alguno de los seis municipios que se han añadido creen que la estadística «está condenada a no sacar conclusiones muy válidas»

  1. 2

    Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase

Lo que empezó como un hobby al que llegó tras una reestructuración de la empresa en la que trabajaba y que lo dejó sin empleo se ha convertido en su oficio y su ilusión. A sus 76 años, Julio Bernabé, artista vidriero, expone en la muestra más ambiciosa que ha realizado parte de su ingente obra en la Escuela de Arte de León y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, de la que es alumno desde 2018.

  1. 3

    El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

La alambrada que desde 2010 cubría el acceso a la azucarera de Santa Elvira ya es cosa del pasado. Poco a poco, la antigua fábrica va reabriendo para, en 2026, hacerlo de forma oficial y volver a la vida.

  1. 4

    La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías

A finales de noviembre de 2023 se inauguraba una de las infraestructuras más importantes del mundo. Los túneles de la variante de Pajares conectaban León con Asturias, a través pasos subterráneos y viaductos, para atravesar 50 kilómetros de la Cordillera Cantábrica.

  1. 5

    La Policía desmantela una instalación con 720 plantas de marihuana en Ponferrada

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han procedido en el día de ayer, a las 20:30 horas, a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud p˙blica (tráfico de drogas) y se investiga su implicación en un delito de defraudación de fluido eléctrico, tras un operativo desarrollado en una nave industrial del Polígono de Montearenas.

  1. 6

    Qué hacer por Todos los Santos en León: Hallowindie, visita al cementerio y magostos

La provincia se llena de actividades para hacer hasta el domingo con planes culturales y musicales

  1. 7

    Abren diligencias para investigar a la Junta por «inacción» ante los incendios que arrasaron El Bierzo

La Fiscalía de Castilla y León abre diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

  1. 8

    Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León

Además, en el operativo se han controlado siete rifles, siendo una de ellos de gran precisión y alcance (calibre 6.35), un arco, y diverso material para la actividad de la caza, identificándose a ocho personas y varios vehículos

  1. 9

    Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró que en ningún momento quiso ni «burlarse o hacer chiste alguno» con el sentimiento sobre la identidad leonesa, y subrayó que, a pesar de ello, no le duelen prendas en disculparse por unas declaraciones «sacadas de contexto» y que aludían a la necesidad de contar con un proyecto integrador y que atienda la diversidad histórica de cada territorio.

  1. 10

    La visita de la Cultural a Riazor, declarada de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decretado como partido de alto riesgo el próximo duelo que enfrentará el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas a la Cultural y al Deportivo de la Coruña.

