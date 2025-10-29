Las noticias imprescindibles de este miércoles 29 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

1 El pacto en la Diputación sigue «estable» y Courel señala a la Junta de «castiga a León»

El pacto entre Unión del Pueblo Leonés y el Partido Socialista tiene otros dos años por delante para «seguir trabajando» por la provincia de León. Así lo han confirmado el presidente Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente Roberto Aller, que han garantizado la continuidad del gobierno provincial de coalición tras la polémica generada por Carlos Martínez y que encendió la leonesismo.

2 La batalla de los peajes llega a la León-Astorga y resucita las bonificaciones

La batalla abierta desde Asturias para poner fin al peaje de la AP-66, entre León y Campomanes, amenaza con expandirse a la otra vía de pago de la provincia. La reivindicación que tomó forma en 2017, cuando los transportistas se plantaron para exigir la bonificación de la AP-71, entre León y Astorga, vuelve a coger impulso tras el rechazo de Europa a las prórrogas que ejecutó España a concesionarias como Aucalsa.

3 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un domicilio ubicado en la localidad de La Robla.

4 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales

El Palacio de Exposiciones de León acogió este miércoles, 29 de octubre, el acto institucional con motivo del Día de la Policía Local, presidido por el alcalde José Antonio Diez Díaz, y con la presencia de autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas. La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno de España y del Himno de León, antes de dar paso a la formación y a la imposición de condecoraciones.

5 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?

León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo, cada localidad, cada comarca fomenta esa diversidad. Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

6 Conferencias, salidas a buscar setas y una gran exposición: León celebra su Semana Micológica

Conferencias, exposiciones y una excursión para la recolecta de setas son los platos fuertes de la edición número 51 de la Semana Micológica de León, organizada por la Asociación Micológica Leonesa San Jorge con la colaboración del Ayuntamiento de la capital y la Diputación de León.

7 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista

Viral y polémico curso el que impartirá la Universidad de León el próximo semestre. Bajo el título 'Pedagogía Antifascista', esta microcredencial universitaria suscitaba en redes sociales un sonoro debate por la temática y por el aproximamiento a la materia.

8 Se buscan empresas para convencer al Gobierno de la terminal de carga en el aeropuerto

Unanimidad en la Diputación de León para dar continuidad a la moción que partía de los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza para devolver a la vida la línea de ferrocarril para el transporte de mercancías que conectaba ambas localidades.

9 La velocidad acapara la gran mayoría de las denuncias de Tráfico en León en 2025

El incumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo el principal motivo por el que la Guardia Civil de Tráfico sanciona en León y, además, muchas veces sin estar presentes los agentes.

10 La Copa como fórmula para seguir creciendo

Nueva oportunidad para la Deportiva de enganchar a la afición tras un inicio de temporada mucho peor de lo esperado. Los de Fernando Estévez se estrenan en la Copa este jueves (20:00 horas) ante la UD Logroñés con la intención de avanzar de ronda y llevar la competición a El Toralín, con la posibilidad de un derbi en la recámara.