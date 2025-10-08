Las noticias imprescindibles del miércoles 8 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:00 Compartir

1 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos

Con mucho dolor y tristeza pero recordando por encima de todo su sonrisa, compañeros, profesores y personal de la Universidad de León despedían este miércoles 8 de octubre a la universitaria Arancha Barrientos que fallecía esta semana.

2 El mamotreto de Pinilla se convertirá en un 'Abrazo' de Conrado Zurdo

Con una partida dispuesta desde 2024, en base a una enmienda al presupuesto que presentó Unión del Pueblo Leonés, el 'Abrazo' sustituirá al actual diseño de la glorieta de Carlos Pinilla, en la capital leonesa. El Ayuntamiento de León ha adjudicado un contrato privado de suministros a un escultor leonés que será el encargado de diseñar la nueva confección para este transitado nudo de tráfico de León.

3 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?

León es una tierra de grandes personalidades que, en distintos campos, han destacado y destacan. Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área. ¿Te atreves a jugar con nosotros?

4 El festival en un pequeño pueblo en el corazón de Picos de Europa que se celebra este octubre

Tras la obligada cancelación en el mes de agosto por los incendios que afectaron gravemente al corazón de Picos de Europa, el festival Sequillo Sonoro 2025 que se celebra en el Valle de Sajambre ya tiene fecha para su edición de este año.

5 Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»

El templo religioso de la localidad leonesa sufre múltiples desperfectos con la impotencia de no poder costearlos por los feligreses y sin la ayuda del Obispado.

6 San Andrés del Rabanedo elegirá un jefe temporal de policía entre cinco agentes rasos

El Ayuntamiento abrió una convocatoria exprés para que cualquier miembro de la plantilla presentara sus credenciales ante la ausencia de mandos en el cuerpo.

7 Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses

Las agencias de viajes de León se preparan para una de las semanas más intensas de trabajo con el inicio de la comercialización de los viajes del Inmserso de la temporada 2025-2026. Este miércoles ha comenzado el proceso para los pensionistas acreditados pero se espera que el jueves 9 las colas vuelvan a los establecimientos con la venta general.

8 El colegio rural que ha estrenado su propio pendón para celebrar San Froilán

El colegio de Cembranos, perteneciente al CRA de Villacedré, celebró una jornada con los alunos para celebrar San Froilán con un concurso de carros engalanados, juegos autóctonos... y el estreno de un pendón del centro.

9 Hiperplasia de células neuroendocrinas: «Mi hijo no ha empezado a hacer vida casi normal hasta los 4 años»

Gracias a un diagnóstico precoz en León y al tratamiento, Egan ha podido empezar a relacionarse con otros niños, algo que no pudo hacer por una enfermedad rara que ata a los pequeños al oxígeno durante sus primeros años de vida.

10 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola

La tarde de este miércoles se ha visto alterada en la capital leonesa por tres sucesos ocurridos con apenas minutos de diferencia, que obligaron a movilizar a los servicios de emergencia del 112 de Castilla y León.