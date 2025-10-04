Las noticias imprescindibles del sábado 4 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 4 de octubre 2025, 19:47

1 La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país»

La plataforma HomeExchange permite ceder tu vivienda a cambio de poder ir a otros destinos sin necesidad de pagar por el alojamiento.

2 La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León

El sector reclama un cambio de política para controlar la población y revisar las compensaciones a los ganaderos.

3 Vivir con una bolsa: «Tener una ostomía es como llevar gafas o muleta»

La consulta de Cuidados de Enfermería en Ostomías del Hospital del Bierzo, que dirige Sandra Cereijo, ha atendido este año a 339 personas.

4 El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León

Miles de asistentes se reunen para disfrutar con un buen número de artistas entre los que destacan Morad y Abraham Mateo.

5 El libro 'La abeja que enfermó de ELA' dona 30.000 euros a Fundela

Urbano González confía en que el proyecto en el que se invierta la donación «sea ilusionante» y permita «contar buenas noticias al finalizarlo».

6 Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid

El leonés Rafael Pérez, junto a dos socios, ha ideado un nuevo espacio digital para «conectar personas» y ayudar a mitigar la soledad juvenil o los problemas de sociabilidad.

7 Arranca la reserva para viajes del Imserso con tarifas desde 50 euros y opción de mascotas

El programa de turismo para mayores celebra su 40 aniversario con 879.000 plazas disponibles y una novedad social.

8 Detienen al ladrón que protagonizaba una oleada de robos en casas de Borrenes y Priaranza

Aprovechaba su conocimiento de la zona y de las rutinas de los residentes para acceder a los domicilios.

9 La Cultural, en mitad de tabla en valor de mercado: estos son los jugadores más valiosos

El conjunto leonés ocupa el puesto 14 en valor de mercado en la Liga Hypermotion y el decimoséptimo en valor medio por futbolista tras la última revisión del portal Transfermarkt.

10 Un hombre herido al ser atropellado en Ponferrada

El varón de 52 años ha tenido que ser atendido tras ser golpeado por un coche.

