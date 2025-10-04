Las noticias imprescindibles del sábado 4 de octubre en León
Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada
León
Sábado, 4 de octubre 2025, 19:47
-
1
La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país»
La plataforma HomeExchange permite ceder tu vivienda a cambio de poder ir a otros destinos sin necesidad de pagar por el alojamiento.
-
2
La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León
El sector reclama un cambio de política para controlar la población y revisar las compensaciones a los ganaderos.
-
3
Vivir con una bolsa: «Tener una ostomía es como llevar gafas o muleta»
La consulta de Cuidados de Enfermería en Ostomías del Hospital del Bierzo, que dirige Sandra Cereijo, ha atendido este año a 339 personas.
-
4
El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León
Miles de asistentes se reunen para disfrutar con un buen número de artistas entre los que destacan Morad y Abraham Mateo.
-
5
El libro 'La abeja que enfermó de ELA' dona 30.000 euros a Fundela
Urbano González confía en que el proyecto en el que se invierta la donación «sea ilusionante» y permita «contar buenas noticias al finalizarlo».
-
6
Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid
El leonés Rafael Pérez, junto a dos socios, ha ideado un nuevo espacio digital para «conectar personas» y ayudar a mitigar la soledad juvenil o los problemas de sociabilidad.
-
7
Arranca la reserva para viajes del Imserso con tarifas desde 50 euros y opción de mascotas
El programa de turismo para mayores celebra su 40 aniversario con 879.000 plazas disponibles y una novedad social.
-
8
Detienen al ladrón que protagonizaba una oleada de robos en casas de Borrenes y Priaranza
Aprovechaba su conocimiento de la zona y de las rutinas de los residentes para acceder a los domicilios.
-
9
La Cultural, en mitad de tabla en valor de mercado: estos son los jugadores más valiosos
El conjunto leonés ocupa el puesto 14 en valor de mercado en la Liga Hypermotion y el decimoséptimo en valor medio por futbolista tras la última revisión del portal Transfermarkt.
-
10
Un hombre herido al ser atropellado en Ponferrada
El varón de 52 años ha tenido que ser atendido tras ser golpeado por un coche.