Las noticias imprescindibles de este miércoles 5 de noviembre en León

1 Fallece un hombre en un sex shop de León

Un hombre perdía la vida el pasado martes 4 de noviembre en un local de productos sexuales de León ciudad. Ocurría a las 13:44 horas cuando la sala de emergencias del 112 recibía un aviso solicitando asistencia en el local ubicado en la calle de Santo Tirso, detrás de la plaza Mayor, para un cliente del establecimiento.

2 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León

Más de 15 vecinos de Los Barrios de Gordón, una localidad perteneciente a La Pola de Gordón, llevan 15 días sin conexión a internet por un conflicto vecinal que ha obligado incluso a algunos habitantes a abandonar el pueblo.

3 El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León

El suceso ha tenido lugar a las 12:09 horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando del vuelco de un camión en el kilómetro 22 de la CL-621, en el cruce con la carretera LR-411, dentro del término municipal de Villamañán.

4 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»

Leonoticias ha celebrado, este martes 4 de noviembre, sus Premios 2025 arropados por leoneses y leonesas de todos los ámbitos de la sociedad. Una gala que sirvió de altavoz para grandes profesionales y que convirtió en una fiesta el buen hacer y la constancia de los leoneses.

5 Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas

Se acerca uno de los días más emotivos para la ciudad de León. La cita, que cada año va acumulando más y más gente, ya tiene fecha, hora y lugar. Los leoneses están convocados el próximo 27 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, para celebrar juntos el encendido navideño de este año.

6 Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León

El vídeo del abandono de tres cachorros en la Protectora de Animales de León se ha hecho viral en redes sociales, superando ya las 40.000 reproducciones en apenas unas horas. En las imágenes, captadas por las cámaras de la propia protectora, se puede ver cómo, durante la pasada noche, un Audi se detiene en las inmediaciones del recinto. Dos personas, con el rostro cubierto, abandonan a tres cachorros en una caseta y bloquean la salida con un cubo de basura antes de marcharse.

7 Las grúas completan el puzle de los chalés de Eras con 17 promociones activas

Al despegue de las promociones plurifamiliares de La Lastra y La Palomera le ha salido competencia para aquellos que buscan la tranquilidad y su propia casa. El Área 18, conocido popularmente como los chalés de Eras de Renueva, han vuelto a recibir a las grúas para aprovechar las cada vez menos parcelas que quedan disponibles.

8 Ofrecen 209.000 euros por las parcelas que permitan conectar San Mamés y Palomera

La expansión del barrio de La Palomera quiere tener una nueva conexión en su propio corazón. Era un objetivo desde hace muchos años y tras la demolición del chalé de Los Osorios está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

9 ¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?

León es una tierra de pueblos, de diversidad etnográfica, cultural, de tradiciones y de formas de vivir. Cada pueblo y cada localidad fomenta esa diversidad. Y, sobre todo, cada comarca.

10 Reafirman una condena de 7 años de prisión por una agresión sexual en un hotel de León

En el puente de la Constitución de 2022, la noche del domingo 4 de diciembre en León, una pareja asturiana que estaba pasando unos días en la ciudad salió a cenar para después acudir a una discoteca. La mujer, tras ir al baño del local y no encontrar a su novio, salió del mismo para buscarlo. Tampoco lo encontró fuera así que trató de volver al interior de la sala de baile ante la negativa de los porteros. Dentro de la discoteca había dejado todas sus pertenencias: abrigo, bolso, teléfono móvil...