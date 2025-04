Las noticias imprescindibles del jueves 10 de abril en León

Leonoticias León Jueves, 10 de abril 2025, 20:17 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

1 Fallece una empleada de LM en Ponferrada tras desvanecerse mientras trabajaba

Una empleada de la planta de la empresa LM Wind Power (ahora GE Vernova) en el polígono de industrial de La Llanada en Ponferrada ha fallecido en el Hospital del Bierzo después de sufrir un desvanecimiento en su puesto de trabajo.

2 Reabre uno de los bares más míticos de Villaobispo: «Será un lugar cercano y familiar»

Villaobispo de las Regueras vuelve a tener vida en uno de sus rincones más míticos. El Bar Marino I, cerrado desde septiembre de 2023, reabre sus puertas este viernes 11 de abril a las 19:00 horas, esta vez de la mano de Verónica González y su hija, en un proyecto familiar que une la ilusión de los «nuevos comienzos» y muchas ganas de recuperar el alma de un local «muy querido».

3 Rescatan a una mujer tras caerse al río Torío por intentar salvar a su perro

Bomberos de León han intervenido a primera hora de la tarde de este jueves, 10 de abril, en el rescate de una persona que se encontraba en el río Torío, en el término municipal de León.

4 La leonesa Natalia Álvarez quiere coronarse como la más guapa de España

Empieza la cuenta atrás para Natalia Álvarez, la joven leonesa afincada en Ponferrada que es candidata por León para hacerse con el trono en la Gala Final Miss Reina Nacional de la Belleza (RNB) España 2025 que se celebrará este sábado, 12 de abril, a las 22:00 horas, en el Teatro Auditorio de Salou (Tarragona).

5 ¿Qué procesiones peligran en León ante la llegada de la borrasca Olivier?

La llegada desde Canarias de la borrasca Olivier va a afectar desde el jueves a la península ibérica de sur a norte. La lluvia y el tiempo inestable serán más evidentes en León durante el Viernes de Dolores y se mantendrá así hasta, según las previsiones actuales, el Miércoles Santo.

6 La cuesta más dura (y polémica) de la Semana Santa: la Redención «rediseñará» el mural

La cofradía asume que el resultado no fue el que se esperaba y la junta pone «soluciones» de cara a los días de pasión con el borrado de las imágenes descartando que la futura pared contenga «algo realista»

7 «Solo le pedía que aguantara»: la leonesa que ayudó a salvar a una joven del río

María José del Castillo no olvidará nunca la tarde de este jueves, 10 de abril. Como cada día, caminaba por el margen izquierdo del río Torío en dirección a Puente Castro, cuando unos gritos desesperados rompieron la rutina. «Al principio pensé que era alguien jugando con su perro», cuenta. «Pero enseguida me di cuenta de que no. La chica gritaba sin parar y pedía ayuda».

8 La empresa de Cerredo tenía que presentar más documentación para sacar 60.000 toneladas de mineral

Los equipos a cargo de determinar las causas del accidente ya se han perdonado en la mina. En la primera entrada a la misma se constató la presencia de gas grisú confirmando así la primera teoría con la que se trabajaba, una explosión.

9 El minero de Villablino herido en Cerredo recibe el alta en el Hospital del Bierzo

El minero de Villablino herido en el accidente de la mina de Cerredo, en el municipo asturiano de Degaña, que permanecía ingresado en el Hospital del Bierzo de Ponferrada, se recupera ya en su casa de las heridas sufridas en la explosión de grisú que provocó cinco víctimas mortales, una de ellas el berciano David Álvarez, de 33 años, natural de Torre del Bierzo.

10 Cuatro locales de León consiguen los nuevos Soletes con mascotas

La Guía Repsol añade esta categoría con 270 Soletes donde los animales de compañía son tan bienvenidos como los humanos en toda España, 35 de ellos en Castilla y León