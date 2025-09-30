Las noticias imprescindibles del martes 30 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Martes, 30 de septiembre 2025, 20:44

1 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León

Un hombre de 67 años resulta herido tras salirse de la vía con el vehículo en el que viajaba y volcar con el mismo. El accidente se producía la madrugada del lunes a este martes 30 de septiembre cuando, a las 4:50 horas, la sala de emergencias del 112 recibía una llamada solicitando asistencia para un varón que se había salido de la vía con su vehículo.

2 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 40 años y a una mujer de 42 años de la comarca de la Ribera del Órbigo (León), como presuntos autores de una estafa que supera los 10.000 euros de perjuicio a un anciano de avanzada edad.

3 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ha ardido toda la noche

Un incendio en una fábrica de reciclajes en el alfoz de León moviliza a Bomberos del Ayuntamiento de León que han pasado toda la noche trabajando en el control y extinción de las llamas.

4 Siete horas y 39 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan

Hasta 39 medios terrestres y aéreos participaron en las labores de extinción del incendio más grave de la provincia de León este mes de septiembre que se declaraba a primera hora de la tarde del lunes 29 de septiembre en el municipio de Riello.

5 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones

La incertidumbre sobre la celebración del Día de Peñas 2025 en León llegó a su fin este lunes, 29 de septiembre, después de que la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de León mantuvieran una reunión en la que, finalmente, se ha autorizado que las Peñas puedan salir a las calles el próximo 11 de octubre.

6 Compromiso, formación y futuro: apertura del nuevo curso en la ABA

Este martes 30 de septiembre, la Academia Básica del Aire y del Espacio, ha celebrado el solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/2026.

7 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido de conformidad el informe del Museo del Bierzo relativo a la existencia de una descripción epigráfica antigua en el dintel de la puerta de una vivienda en la localidad de Orellán, afectada por uno de los incendios forestales de este verano. En él se da cuenta de la intención de una vecina de este municipio para ceder temporalmente al Museo del Bierzo un 'sillar con inscripción epigráfica' cuya tipología puede corresponder a escrituras de los siglos XVII o XVIII.

8 Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo de León

Un pequeño sismo sorprende, una vez más, a los vecinos de la Cabrera en la madrigada de este martes 30 de septiembre. El terremoto se registró en la localidad de Truchas, en una zona con diferentes movimientos sísmicos a lo largo del año, aunque en su mayoría sin muchas consecuencias y casi impercerptibles para la población.

9 Susto en San Francisco por un coche que empezó a echar humo

El olor a quemado se notaba desde la calle Lancia y solapaba al de las hamburguesas que ya se empezaban a preparar pasadas las 13:30 horas de este martes 30 de septiembre en el Come y Calle del Jardín de San Francisco de León.

10 Leticia Fernández – Nominada a mejor pediatra de Doctoralia «Hay que entender el llanto como un mensaje de algo que incomoda al bebé»

Es pediatra desde 2011, año en el que terminó su especialidad en el Hospital de León tras cursar estudios de Medicina en Valladolid. Hasta 2022 sirvió en el sistema público de salud, pasando por diferentes centros de la provincia, y en los últimos años ha montado su propia consulta cumpliendo así «uno de los objetivos» que se había marcado.