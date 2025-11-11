Las noticias imprescindibles de este martes 11 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Martes, 11 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

1 Encuentran el cadáver de un hombre en su casa

Encuentran el cadáver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido. Los vecinos alertaron al 112 al no verle desde hacía tres días.

2 El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural

El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural. El Gobierno vende esta propiedad en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rura.

3 Una casa a la venta en Wallapop

La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop. El anuncio, publicado en la popular plataforma de compraventa, ha sorprendido a los usuarios por su precio.

4 Fratricidio en Ponferrada

Fratricidio en Ponferrada: muere tras ser apuñalado por su hermano en una reyerta. El hombre, de 51 años, falleció en el Hospital de León como consecuencia de las heridas sufridas.

5 Una operación contra el tráfico de drogas en León

Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León. La mañana de este martes, 11 de noviembre, se ha visto alterada en la capital leonesa por una amplia operación policial contra el tráfico de drogas.

6 'Una cabreiresa inocente'

La leonesa «inocente» que pasó por la cárcel y fue indultada en Semana Santa: «Vivió una odisea enorme». Bajo el título 'Una cabreiresa inocente', el autor asturiano afincado en León José Manuel Roces presentó este lunes en León la historia real de un matrimonio condenado «injustamente».

7 Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina

Estos son los rivales de Cultural y Ponferradina en la segunda ronda de Copa del Rey. Ambos conjuntos jugarán en su feudo ante equipos de Segunda División.

8 Corte total del tráfico por la nueva rotonda en León

Corte total del tráfico por la nueva rotonda del puente de los Leones los días 18 y 19. La Policía Local pide a los conductores que durante estas jornadas utilicen itinerarios alternativos para evitar aglomeraciones.

9 UPL denuncia a la Junta por presuntos delitos

UPL denuncia a la Junta por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho en los conciertos de Juan Magán y Camela. Los leonesistas presentan ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la denuncia para que «se depuren responsabilidades» ante lo que consideran un «despilfarro injustificado»

10 La paciente leonesa que superó el dolor crónico

La paciente leonesa que superó el dolor crónico: «Vine desahuciada, pero se puede curar».

El presidente de la Junta anuncia en el centro de salud de El Ejido que las unidades para afrontar esta «enfermedad» se llevarán a consultorios rurales de la provincia.

Temas

Las noticias imprescindibles del día