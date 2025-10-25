Las noticias imprescindibles de este sábado 25 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 25 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

1 Una ocasión le basta al Ceuta (0-1) para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León

Más posesión, más juego, más ocasiones pero sin puntos. Es el balance de un encuentro en el que la Cultural vuelve a irse de vacío en casa aunque, esta vez, el público se entretuvo mucho más con un conjunto bien plantado y que generaba ocasiones pero sin demasiado peligro.

2 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)

Los sectores de los piensos, las gasolinas y los embutidos tienen mayor nicho de mercado entre las casi 10.000 entidades de la provincia. Las últimas en llegar: puestos de comida y residencias.

3 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»

Benamariel recupera su bar vecinal gracias a una nueva gestora que asumirá el local sin pagar alquiler ni suministros.

4 León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país

La provincia se sitúa entre las más afectadas en siniestralidad vial según el nuevo informe de Automovilistas Europeos Asociados.

5 León se divide ante el cambio de hora: la mayoría prefiere mantener el horario de verano

Los leoneses opinan sobre el debate que regresa cada otoño: más luz por la tarde o amaneceres más tempranos. El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26.

6 La blasfemia que dejó sin moler al molino de La Griega

La sección de Leyendas de León regresa a leonoticias con el otoño reproduciendo una historia mitológica escuchada en distintos pueblos de León con una estructura muy similar en todos ellos.

7 Los municipios de León con más turistas nacionales este verano

Más de 520.000 personas nacionales han visitado la provincia en los meses de verano con Asturias y Madrid como principales puntos de origen del turismo en León.

8 Cendón ve a Carlos Martínez como «un proyecto de futuro y cambio para Castilla y León»

El candidato a la Junta tiende la mano al PP para negociar de forma «rigurosa y seria» los presupuestos.

9 El XV Maratón Fotográfico Reino de León ya tiene ganadores

La obra que se lleva el primer premio es «Timidez infantil», de Pablo Mayorga.

10 León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

La representación leonesa en el XI encuentro que se celebra en Ayamonte -Huelva- ha estado encabezada por el alcalde de León, ausente en las jornadas que su partido, el PSOE, celebra este fin de semana en León.

Temas

Las noticias imprescindibles del día