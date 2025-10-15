Las noticias imprescindibles de este miércoles 15 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

1 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta

Algunas personas retiran el vallado y acceden a la instalación deportiva sin que ésta haya sido finalizada.

2 Juega con Leonoticias: ¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre sus edificios más emblemáticos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos.

3 León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump»

Dos manifestaciones, una huelga estudiantil y general y paros parciales en los centros de trabajo exigen desde León el fin del genocidio en Palestina.

4 Restaurar por completo las vidrieras de la Catedral de León costaría diez millones de euros

La joya del templo leonés, que custodia casi 2.000 metros cuadrados de cristal, avanza hasta el 60% de ellas rehabilitadas en un arduo proceso.

5 Proponen una alternativa peatonal que permita abrir el puente de San Juan de Dios

La solución sería temporal y repararía de forma urgente un cierre 'sine die' del vial que fue ejecutado hace cuatro años y sigue clausurado.

6 El paisaje leonés que opta a ganar un concurso de fotografía en Instagram

Una imagen tomada en la ruta del Cares es una de las candidatas a ganar el centamen 'Mi rincón favorito'.

7 Los 23 kilómetros de obras en el Huerna se mantendrán hasta final de año

Se producirán cortes intermitentes en la autopista que afectarán a los túneles de la AP-66, mientras siguen las protestas para favorecer su liberalización.

8 A pescar en la plaza Mayor: «¡Es mi primera trucha!»

La Feria Destino Pesca instala el Aula del Río en el corazón de León con talleres, actividades y un lago artificial para acercar a escolares y familias a la conservación de los ecosistemas acuáticos.

9 León capta uno de cada seis euros de las inversiones provincializadas para 2026

El presupuesto contempla una subida de casi el 25% con respecto a las inversiones prometidas por la Junta en las cuentas de 2024.

10 Cirujanos leoneses operan con una técnica pionera a cuatro niños con deformidad congénita del tórax

El Dr. Manuel López Parades, jefe de servicio del hospital Cleveland Clinic Children's, participa en las I Jornadas quirúrgicas dedicadas al tratamiento del pectus excavatum.

Temas

Las noticias imprescindibles del día