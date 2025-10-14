Las noticias imprescindibles de este martes 14 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León

Es el séptimo atropello en tres días en la ciudad de León.

2 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León

El suceso se ha producido entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas y a las 15:00 horas se ha restablecido la circulación en una de las vías.

3 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía

El ministro de Política Territorial está «abierto» a conocer las demandas y cuestiones que plantea UPL para que León, Zamora y Salamanca conformen una autonomía propia sin Castilla.

4 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer

La falta de relevo generacional, el bajo interés por formarse y la escasez de profesionales ponen en riesgo un arte que durante siglos ha acompañado a las familias y vestido la historia.

5 Un municipio leonés afectado por los incendios ofrece un edificio para crear una FP de extinción

La moción ha sido aprobada por todos los grupos con el objetivo de acoger un centro especializado que forme a futuros trabajadores del servicio de extinción.

6 Asturias suma en Bruselas apoyos para suprimir el peaje de la autopista AP-66

El consejero Alejandro Calvo agradece a los servicios jurídicos europeos su defensa de «los intereses de los asturianos» y subraya la importancia de «visibilizar la defensa de las reglas y el mercado único europeos como marco de referencia para el desarrollo de las políticas públicas».

7 Un pueblo leonés recupera el retablo de su iglesia tras cuatro años de restauración

Los trabajos, desarrollados por el taller de restauración del Obispado de León, fueron financiados al 50 por ciento por el Obispado y la Junta Vecinal.

8 Campaña de inmunización contra la gripe, el covid y los virus respiratorios: cómo y cuándo pedir cita en León

9.000 residentes ya han recibido la vacuna que ahora se abre a la población general con 137.000 dosis contra la gripe. Como novedad, los menores de ocho años se pueden vacunar contra los virus respiratorios.

9 El favorito del grupo en Liga Europa no da opción al Ademar

Los del leonés y exademarista Juan Castro ganan con facilidad en casa ante los de Dani Gordo.

10 La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre

La revista Elle ha seleccionado a las diez invitadas que mejor han vestido en el tradicional acto del Día de la Hispanidad en el que la mayoría de las políticas españolas apostaron por diseños de marcas nacionales.

