Las noticias imprescindibles de este lunes 13 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Consejos para evitar robos en casa

Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa. Estas son las recomendaciones de la Policía Nacional para descubrir si los ladrones acechan tu domicilio y no darles pistas.

2 Caen los robos en viviendas

La colaboración ciudadana, clave de las cifras en León: «Piensan que molestan, pero nos ayudan mucho». El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional resalta la reducción de la delincuencia en la capital leonesa durante estos últimos meses merced a la vigilancia preventiva y los propios vecinos

3 Apertura en Ordoño II

El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II. El próximo jueves 20 de noviembre es la fecha elegida para la irrupción en León de la reconocible firma de moda sevillana.

4 El látigo del ILC contra los errores sobre León

Desde febrero de 2024 Emilio Martínez Morán, Javier Miguélez y Emilio Gancedo han enviado cerca de 50 cartas a medios de comunicación, instituciones, editoriales y museos que han cometido inexactitudes relacionadas con el patrimonio, el territorio o la cultura de las comarcas leonesas.

5 Accidente mortal en Salamanca

Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y colisionar con un tren. El suceso se produjo a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en la provincia salmantina.

6 Cumbre de ministros en Ponferrada

«El cambio climático no nos va a dar tregua». Los ministros Aagesen, Planas y Marlaska desembarcan en la capital del Bierzo para abordar la necesidad de este pacto de Estado climático que anunció Pedro Sánchez tras la crisis de los incendios en León.

7 Truchas en la plaza Mayor

La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León. Las actividades de la Feria Destino Pesca regresan esta semana a León y ocuparán el centro de la ciudad el fin de semana.

8 Atropellos en León

Un puente de atropellos en León: seis heridos de 62 a 90 años en tres días. El puente del Pilar termina con un preocupante dato en la capital con varios atropellos con personas mayores implicadas.

9 El puente del Pilar llena León

El puente del Pilar llena hasta la bandera León con buen tiempo y terrazas abarrotadas. El festivo trasladado al lunes es un éxito en la capital que recibe a vecinos y turistas en unas calles llenas de vida.

10 El Zaragoza cambia de entrenador antes de recibir a la Cultural

El club maño, colista, destituye a Gabi y busca entrenador para ocupar el banquillo zaragozano el próximo sábado, cuando se miden ante la Cultural.

