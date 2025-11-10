Las noticias imprescindibles de este lunes 10 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

1 El sistema Buscyl se queda en el alfoz

El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano. El 84% de los viajes con el QR que permite utilizar 550 líneas de forma gratuita en la provincia se han registrado entre León y los municipios de su alrededor.

2 Las consecuencias de una gran inundación en León

Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León. 86 municipios de la provincia se podrían ver comprometidos ante una crecida extraordinaria de ríos y arroyos, con numerosas infraestructuras que podrían quedar dañadas como colegios o instalaciones deportivas.

3 Encuentran el cadaver de un hombre en su vivienda de León

Encuentran el cadaver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido. Los vecinos alertaron al 112 al no verle desde hacía tres días.

4 Arde un coche en mitad de la calle en Trobajo

Un coche ardiendo en mitad de la calle en Trobajo obliga a intervenir a los Bomberos. El suceso se ha producido este lunes en torno a las 16:30 horas en la Avenida Parroco Pablo Diez.

5 Buscan un hogar para Kosa

Buscan un hogar para Kosa, la cachorra abandonada y encerrada 17 horas en León. Dos de sus hermanos ya han sido adoptados tras un abandono que generó indignación y más de 40.000 reproducciones en redes.

6 Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre

Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León. Fueron interceptados en la AP-66 y detenidos por una patrulla del Puesto de San Emiliano.

7 Fallece Juan Díez Guisasola

Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90. La ciudad de León despide con pesar a una figura muy querida en el ámbito social, deportivao y cofrade.

8 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes

El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más. La Catedral de la Montaña, en Lois, vuelve a dar vida al corazón de la montaña oriental leonesa.

9 León despide a Amable Liñán

León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española. El ingeniero leonés falleció este sábado a los 90 años dejando un legado de reconocimiento internacional.

10 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»

Teresa Ribas: «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida».

El grupo conformado en León por diez personas difunde información sobre el Testamento Vital, un documento con instrucciones previas que manifiesta la voluntad de las personas sobre sus cuidados y tratamientos a recibir en la última etapa de su vida.

Temas

Las noticias imprescindibles del día