Las noticias imprescindibles de este martes 4 de noviembre en León

1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana

El cadáver de un hombre con importantes lesiones ha aparecido en el pozo de su propia vivienda de la localidad leonesa de Lorenzana a última hora del domingo 2 de noviembre.

2 María 'Furiosa' Rodríguez, la leonesa en la cima del MMA: «Este deporte te ordena la vida»

La sonrisa en la cara es perenne en la cara de María Rodríguez. Su sobrenombre, 'Furiosa', solo se aplica al ring, al momento del combate. Fuera de él, es una joven leonesa aplicada, disciplinada y alegre, feliz de hacer lo que hace y de estar llevando su trayectoria deportiva a donde está llegando.

3 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura

El avance del mes de noviembre y la llegada del 'Black Friday', que siempre agita a la ciudadanía en lo que se refiere al movimiento comercial, dejará este año una escena poco habitual en un estreno comercial.

4 «Vemos mucho jóvenes que ante situaciones de frustración recurren a conductas autolesivas»

La presión por encajar en modelos de éxitos inalcanzables y su amplificación con las redes sociales genera un impacto cada vez más negativo entre niños y adolescentes de León y es el gran reto de los profesionales que atienden un servicio pionero

5 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»

Un conductor salvaba su vida de puro milagro durante la madrugada de este sábado en León. Su coche se empotraba contra la valla instalada hace un año en la mediana de la N-630, a la altura del estadio Reino de León,

6 Un farmacéutico leonés demuestra que las medicinas hechas con piedras mágicas en la Edad Media funcionan

El farmacéutico leonés Joaquín Carrasco elabora un complejo estudio del cuarto volumen del herbario Hortus Sanitatis que demuestra la vigencia científica de remedios caseros hechos con minerales antes del año 1500

7 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad

La revista Forbes ha publicado este martes la lista de las 100 personas más ricas de España y, un año más, el empresario Amancio Ortega, nacido en la localidad leonesa de Busdongo, encabeza este ránking.

8 Sustituciones de profesores semanales: León adoptará el 'modelo asturiano' en Educación

Era una de las grandes demandas de los sindicatos vinculados a la docencia: la cobertura ágil de las plazas docentes en los centros públicos de la provincia de León. Y la consejería de Educación, si bien es cierto que con años de retraso, parece estar dispuesta a ejecutar un plan para tratar de atajar este problema.

9 La Cultural, en números de salvación… y algo más con Cuco Ziganda

Casi tres meses de competición son un tiempo prudencial para hacer un primer análisis de si el camino es correcto para lograr los objetivos propuestos por cada club. Y la Cultural y Deportiva Leonesa va por la buena senda.

10 Primera baja del Abanca Ademar para la próxima temporada: Saeid no sigue

A pesar de atravesar aún uno de los primeros meses de competición, ya hay movimientos de cara a la próxima temporada. El primero de ellos es en la portería marista, pues Saeid Barkhordari dirá adiós al conjunto leonés al final de la presente campaña.