Las noticias imprescindibles de este lunes 3 de noviembre en León

1 Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido»

Conmoción en la localidad berciana de Palacios del Sil de donde era natural el joven David Álvarez, de 36 años, que falleció este domingo 3 de noviembre al caer por un barranco en el monte Pajariel de Ponferrada.

2 Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros

La Guardia Civil, en el marco de la operación Vencal, ha detenido a diez personas e investigado a otras seis pertenecientes a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas, entre ellas León.

3 Leoneses en el extranjero El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros

Un vehículo y un autobús urbano chocaban esta tarde en la avenida del Doctor Fleming, cerca de la confluencia con Demetrio Monteserín.El siniestro, que se ha saldado sin heridos, obligaba a evacuar al grupo de pasajeros que realizaba la ruta de la línea 9C (Hospitales-Estación de Autobuses -por El Ejido-).

4 Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso

Una mujer de 48 años ha resultado herida en la mañana de este lunes mientras circulaba en bicicleta, tras chocar contra la puerta de un coche que han abierto justo cuando pasaba a su altura.

5 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo

El festival, que colgó el cartel de no hay billetes diez días antes de su celebración, volvió a ser un éxito con León Benavente o Siloé como grandes reclamos.

6 Estudiantes de la ULE sobre el curso de Pedagogía Antifascista: «Está bien para fomentar la cultura de paz en el aula»

La comunidad universitaria de León reacciona al viral y polémico curso que la Universidad leonesa impartirá el próximo semestre. Bajo el título 'Pedagogía antifascista', esta microcredencial destinada a que docentes y alumnos de Educación fortalezcan su compromiso con «una educación y una sociedad democrática, inclusiva e intercultural» promoviendo el análisis crítico del neofascismo y dotando a los docentes de herramientas para prevenir su auge en las aulas suscitaba un gran debate en redes sociales.

7 Operación Francon La jubilación «feliz» de Ponderoso y Luna, los osos del Coto Escolar de León que ahora viven en Alemania

Caminando siempre juntos, algo más fuertes, oliendo, escarbando, jugando con el agua y adaptándose a un hogar que ya es para siempre suyo. Las últimas imágenes de Ponderoso y Luna, los osos que durante más de 30 años vivieron en el Coto Escolar de León, que llegan desde el santuario alemán donde ahora residen son más que esperanzadoras.

8 Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León

Un accidente de tráfico en León, a las 09:51 horas de este lunes, ha dejado una mujer de 65 años herida tras un accidente múltiple en el kilómetro 2 de la ronda LE-30, sentido León.

9 El primer módulo de la Facultad de Medicina de León estará listo en el curso 2029-2030

Un día «histórico» para León y su universidad. Así calificaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la jornada que se ha vivido este lunes 3 de noviembre. Acompañado de los consejeros de Sanidad y Educación, se citaba en el Rectorado de la Universidad de León con la rectora Nuria González y su equipo para abordar los últimos pasos hacia un «hito» para León, para Castilla y León y para «todo el sistema universitario y sanitario».

10 «En incendios tenemos menos personal que hace cuarenta años y menos profesionalizado y estable»

La tarde del viernes 8 de agosto de 2025 comenzaban en León unas jornadas que quedarán para siempre en el triste recuerdo de muchos. Después de esa primera media docena de incendios llegaron muchas decenas más. Dejaron pueblos calcinados, montes arrasados, vidas aniquiladas y unas consecuencias que se sufrirán durante décadas en muchísimas comarcas. Fueron momentos de crisis y, aunque entonces ya empezaron las reclamaciones, es ahora cuando las protestas de unos y las promesas de otros confrontan.