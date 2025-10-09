Las noticias imprescindibles del jueves 9 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa

Uno de los edificios vinculados a la educación con más lustre de León cerrará sus puertas y cambiará de función a partir del año 2030. El Colegio Leonés deja La Milagrosa, su centro de la calle Corredera, que la familia Belinchón tomó con contrato de alquiler hace ahora 30 años.

2 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»

Las colas regresaban a las puertas de las agencias de viajes para conseguir una plaza a las islas y los circuitos culturales pero muchos leoneses se han quedado sin poder elegir destino.

3 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»

La presencia de osos en los pueblos de la provincia de León ha encendido las alarmas entre los vecinos de Laciana y Babia, donde en las últimas semanas se han registrado numerosos avistamientos y vídeos que muestran a los animales paseando por el casco urbano de varias localidades.

4 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana

La Guardia Civil de Valencia de Don Juan ha detenido a un varón en Villamañan, como presunto autor de un delito contra la Salud Pública por el cultivo de 32 plantas de cannabis sativa.

5 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions

UGT FICA León ha denunciado que Coated Solutions recurre «sistemáticamente» al despido disciplinario como mecanismo habitual para la salida de trabajadores, incluso en casos de simples errores no deliberados. «Lo que debería ser una medida excepcional se ha convertido en una práctica común que vulnera los principios de proporcionalidad y respeto a la plantilla».

6 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest

La provincia se llena de planes para disfrutar el fin de semana y el lunes festivo con actividades musicales, deportivas y festivas.

7 El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio

El Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes ha sacado a licitación el contrato de explotación del bar-restaurante Palacio de los Guzmanes, ubicado en este edificio de la plaza Sol Grande de la localidad leonesa.

8 Establecidos los servicios mínimos en León para la huelga general del 15 de octubre

Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para el próximo 15 de octubre de 2025, afectando a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre.

9 Luz verde a la planta de biomasa en León a pesar de las sospechas sobre su financiación y las quejas

El PSOE aseguró en las Cortes que puede haber «un desvío de fondos públicos del Fondo de Transición Justa, destinados originalmente a las cuencas mineras» y los vecinos del sur de la capital insiste en su paralización inmediata.

10 Atropellan a una menor que circulaba en bicicleta en la plaza de Toros de León

El suceso tuvo lugar minutos después de las 17:00 horas cuando un turismo impactó contra una ciclista de 15 años que circulaba en la rotonda de la plaza de Toros.

