Las noticias imprescindibles de este jueves 13 de noviembre en León

1 Buscan otra oportunidad El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»

Azadinos se despide de una de sus referencias gastronómicas más queridas. La conocida 'Casa del Pueblo', gestionada durante los últimos 17 años por Jose Manuel y Virginia, cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre. Una decisión que, según explican sus propietarios, ha sido «muy complicada», pero necesaria: «Es el momento, ahora o nunca», confiesan.

2 Sucesos Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre

Un hombre ha sido hallado muerto en la mañana de este jueves en Valdevimbre en su coche. Fue un vecino de la localidad quien vio en primera instancia al hombre sin pulso en el vehículo y decidió alertar a la farmacia más cercana.

3 Vivienda La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas

Es un municipio que lleva ganando población desde el año 2000 y que se ha convertido desde hace tiempo en el que mejor renta per cápita tiene de toda la provincia. Sariegos apunta hacia seguir esta escalada que le ha permitido alcanzar los 5.500 habitantes en este 2025 gracias a una ubicación que le deja a mano los servicios de la ciudad sin necesidad de residir en ella. «Es una gozada vivir aquí», explica su alcalde Roberto Aller, que compagina su cargo en el Ayuntamiento con el vicepresidente en la Diputación. «Del pueblo al centro de León tardo diez minutos en coche», sentencia. A ello se suman las conexiones entre las localidades y los accesos a las principales vías que de la capital.

4 Polémica municipal Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»

El Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de León sigue trabajando en la devolución de los recibos de la tasa de basura, correspondiente al año 2025, cobrados en el mes de septiembre y cuya ordenanza derogó el Tribunal Superior de Justicia.

5 Reportaje La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería

Lleva años a la vista de los conductores que circulan por la A-66 desde el sur en sentido León durante la temporada de riego en primavera y verano. En los momentos de mayor 'ebullición' -porque es lo que parece que hace el agua-, se observa una especie de géiser con el líquido elemento elevándose constantemente. Es la última pieza, quizá la más llamativa, de una obra de ingeniería espectacular.

6 Operación policial Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación

La denominada «operación PEÑA PINTA», llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de León, la cual tuvo su inicio a principios de julio, ha finalizado con la detención y desarticulación de un grupo organizado dedicado al tráfico y distribución de cocaína y marihuana en la ciudad de León y a la comisión de robos con violencia e intimidación.

7 En el centro de León La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio

Nuevo incidente el que ha tenido lugar en la noche de este miércoles en León. Las instalaciones abandonadas desde que hace más de dos décadas Bodegas Armando cerrara siguen dando problemas a los vecinos y obligando a intervenir a los diferentes cuerpos de seguridad de la ciudad.

8 Seguridad vial Herida una mujer tras sufrir un atropello en León

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido en torno a las 07:51 horas de este jueves el aviso que alertaba de un atropello en la Avenida de Miguel Castaño, concretamente en la transitada rotonda de Carrefour. En el aviso, se informa del atropello de un vehículo que se desplazaba por la zona a una mujer de unos 30 años que ha resultado herida.

9 Movilidad Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

Un menor de 12 años ha resultado herido tras una colisión entre la bici en la que iba montado y un vehículo que circulaba por la zona. El suceso ha ocurrido en torno a las 14:18 horas de este jueves, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso.

10 Planes Qué hacer el fin de semana en León: Pantomima Full, concierto de un ex de Supersubmarina y ópera

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con propuestas culturales, musicales y deportivas para toda la familia.