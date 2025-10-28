Las noticias imprescindibles de este martes 28 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

1 «Mi código deontológico me pide salvar animales; la ley, que los deje morir»

Se han realizado algunas modificaciones en el Real Decreto 666/23 que ha actualizado la definición de dispensación buscando eliminar la inseguridad jurídica que generaba la primera redacción que había provocado dudas y críticas en clínicas y farmacias. Al menos, esa era la intención desde el ministerio de Sanidad, pero dichos cambios no han sido acogidos así por los veterinarios en León y el resto de España, sobre todo por los dueños y responsables de clínicas.

2 Sancionan con más de 72.000 euros a UPL por infracciones en las últimas elecciones municipales

El Tribunal de Cuentas cuantifica tres infracciones «muy graves» en la formación leonesista: haber superado en más de un 10% tres límites de gastos electorales en gastos generales, publicidad exterior y publicidad en prensa y radio

3 Rubén es culpable por unanimidad de asesinar a su madre en Nochebuena

Culpable por unanimidad. El jurado popular no ha tenido dudas a la hora de declarar a Rubén Torío como el autor del asesinato de su madre Salomé en la Nochebuena de 2022. Así lo ha dictado la portavoz del tribunal, pasadas las 21.30 horas de esta noche de lunes, 27 de octubre, tras una jornada de deliberación. El acusado ha llegado en furgón de la Guardia Civil, procedente de prisión, minutos antes de escuchar la decisión.

4 Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría

El sindicato Jupol denuncia ante la Jefatura de Policía Nacional las «irregularidades graves» del responsable en Astorga con conductas de «acoso laboral y trato degradante hacia sus subordinados»

5 12 años de la muerte de los seis de Tabliza: «A nosotros solo nos queda la calle para pelear»

El aniversario del accidente que costó la vida a seis mineros en el pozo Emilio del Valle se cumple con una manifestación por las calles de la capital para reclamar una justicia «en la que ya no creemos» tras dos años sin sentencia después de un juicio que tardó 10 años en celebrarse

6 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida

A la segunda fue la vencida. Tras un primer proceso de licitación que quedó vacante -la única oferta tuvo defecto de forma-, el segundo intento del Ayuntamiento de León ha logrado que hasta cuatro proyectos se interesaran por adquirir uno de los dos quioscos de titularidad municipal en la ciudad.

7 Los amantes de las setas se encomiendan al cielo para salvar una temporada «regular tirando a mala»

Mirando al cielo y cruzando los dedos para que la lluvia empiece, por fin, a caer de forma regular y durante varias jornadas que permita que florezca una de las joyas de la provincia de León: su setas. Los amantes de la micología confían en que las lluvia previstas para los próximos días y que, en principio, se extenderán durante toda la semana, reviertan una temporada de otoño que es, de momento «regular tirando a mala».

8 León sale a la calle contra el acoso escolar: «Se debe proteger más a las víctimas»

Decenas de estudiantes leoneses han participado este martes en la huelga convocada contra el bullying después del caso de suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, víctima de acoso escolar.

9 «La gente no sabe lo que es Bombai hasta que lo escucha en directo»

El grupo del buen rollo llega a León en la noche más terrorífica del año. Tras celebrar su décimo aniversario en la música con una gran gira y un disco recopilatorio Bombai hará bailar, cantar, gritar y, sobre todo, disfrutar a los leoneses. Con el último tema recién salido del horno, el grupo Valenciano.

10 En busca de una nueva campanada en la Copa

El Atlético Astorga, con antecedentes que invitan al optimismo en lo que se refiere a la competición copera, buscará su primer triunfo en casa de la temporada ante un Mirandés tocado