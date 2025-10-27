Las noticias imprescindibles de este lunes 27 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León

El alcalde cree que sus palabras ratifican que «uno de Soria no tiene nada que ver con uno de León» y reconoce no estar «identificado» con el actual proyecto socialista

2 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»

Alquilar una vivienda en León se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo para la mayoría de los demandantes. El mantenimiento en el tiempo de la combinación de una elevada demanda frente a una oferta cada vez más reducida que, además, sale a la luz con precios, en muchos casos, disparados, está generando una problemática cada vez mayor que convierte la busca de un piso de alquiler en una auténtica carrera de obstáculos.

3 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros

El valor estimado del contrato es de 0 euros. Puede que este sea uno de los mejores reclamos para una licitación que se cierra estos días: el del bar de la Academia Básica del Aire en León, en la Base Aérea de La Virgen del Camino.

4 Joyas hechas de setas en plato de Estrellas Michelin: comienzan las jornadas Buscasetas en Castilla y Leónr

En un año donde la seta, de momento, escasea, restaurantes y bares de Castilla y León tiran de inventiva y mucho sabor para crear platos a la altura de la XXIV edición de las jornadas gastro-micológicas Buscasetas. Más de 120 establecimientos de la comunidad -13 de ellos en la provincia de León- se unen un año más a una iniciativa promovida por Euro-toques que busca cada otoño poner en valor un producto donde León es rey.

5 León volverá a tener pista de hielo este invierno: fechas y ubicación

El proyecto Ice4city regresa a la capital leonesa tras el éxito del año pasado con un completo programa de actividades que incluye sesiones formativas, exhibiciones, sesiones de ocio abiertas al público y a los escolares e incluso un Campeonato de España

6 ¿Qué fallos provocan no pasar la Itv en León?

LTP. Estas tres letras en la matrícula indican en estas fechas que al vehículo en cuestión le toca enfrentarse a su primera inspección técnica, la conocida y muchas veces temida ITV. El cuarto cumpleaños es el momento de acudir a uno de estos centros, en León hay seis, y cumplir con unos criterios que han cambiado durante los últimos años.

7 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana

Dos terremotos han sacudido a la provincia de León durante este pasado fin de semana, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El primero de ellos, que fue también el más importante, tuvo lugar en la madrugada del sábado, en torno a las 4:13 horas del pasado 25 de octubre, en el entorno de la comarca de La Valdería.

8 Una Copa del Rey para sumar efectivos

Semana de Copa para la Cultural y Deportiva Leonesa. Y eso es sinónimo de rotaciones, de cambios en el once y de caras 'nuevas' en el equipo leonés. Los de Cuco Ziganda visitan este martes (20:00 horas) al CD Tropezón de la localidad cántabra de Tanos en la primera ronda de la Copa del Rey con el propósito de avanzar en este torneo, que los jugadores menos utilizados sumen minutos y sufrir lo menos posible.

9 El ceda el paso más inútil de León

Es una señal que fue, pero que ya no sirve. Se ubica en una zona que ha reestructurado su tráfico, sin embargo, mantiene esta marca en el asfalto que ya no es necesaria. La zona del Rollo de Santa Ana tiene el honor de contar con el ceda el paso más inútil de León.

10 El grito de un pueblo berciano: «No queremos pertenecer al club de la España vaciada»

En Bouzas, una pedanía de Ponferrada con 37 vecinos empadronados, no hay casa del pueblo. Las reuniones vecinales se celebran en la calle, a veces bajo la lluvia. Así lo explica Celerina Alonso, 'Cele', presidenta de la asociación de vecinos, creada hace aproximadamente un año.