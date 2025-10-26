Las noticias imprescindibles de este domingo 26 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 26 de octubre 2025, 20:06

1 Incendio Arde una casa en un pueblo de León

Sobre las ocho de la noche del sábado 25 de octubre, el centro coordinador de emergencias ha requerido la actuación de una dotación de bomberos del parque municipal de León para intervenir en un incendio en una vivienda en la localidad de Valderilla de Torío, situada a 30 minutos de la capital.

2 Accidente Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León

El 112 ha recibido un aviso de madrugada en la provincia de León alertando de un accidente en la conocida como carretera de circunvalación de Santa María del Páramo. La llamada se producía a las 2:51 horas y se informaba del accidente de un vehículo en la CL-625 de la localidad paramesa y de un posible herido con un golpe en la cabeza.

3 Movilidad El mapa de la saturación del aparcamiento de pago en el centro de León

La zona del Ensanche se llena los días de mercado; el parking de la Junta se vacía a partir del viernes; Lancia y Peregrinos están al completo; y la gente arrasa con El Corte Inglés y Santa Ana los sábados. Esos son algunos de los grandes trazos que deja el mapa de la ocupación de los aparcamientos de pago en la ciudad de León.

4 Por una buena causa León corre, pasea y sonríe en apoyo de la lucha contra el cáncer

La Carrera de la Mujer ya se ha institucionalizado como una de las citas más importantes del deporte popular en León. Con las inscripciones cerradas y los 6.000 dorsales repartidos, una marea rosa ha teñido las calles de la capital.

5 Curiosidad Las ciudades de Estados Unidos que llevan León en su nombre

Bien sabido por todos es que León suele dejar huella. Su Reino, su historia y su pasado como origen del parlamentarismo hicieron de esta ciudad y de su provincia uno de los lugares más importantes del mundo. Y su legado es tal que se exportó por todo el globo.

6 Polémica Martínez enciende al leonesismo por «burlarse» de la birregionalidad

El acto organizado por el PSOE en León este domingo con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más que servir para acercar posturas con las reivindicaciones leonesistas ha tenido como consecuencia «un distanciamiento y malestar del leonesismo» por las declaraciones realizadas por Martínez.

7 Deportes Una ocasión le basta al Ceuta para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León

Más posesión, más juego, más ocasiones pero sin puntos. Es el balance de un encuentro en el que la Cultural vuelve a irse de vacío en casa aunque, esta vez, el público se entretuvo mucho más con un conjunto bien plantado y que generaba ocasiones pero sin demasiado peligro.

8 Mirando al cielo Dos globos sorprenden a los leoneses al amanecer

Mientras algunos hacían ejercicio, otros iban a por los típicos churros del domingo y algunos aún se desperezaban, dos globos alzaban el vuelo hacia el cielo en pleno centro de León. Al igual que había ocurrido hace unos días con otra aeronave, los dos coloridos aparatos que esta mañana han sobrevolado la capital leonesa lo han hecho de norte a sur y han despertado la curiosidad de todos los que han podido captar la escena.

9 Política Sánchez pide «cambiar a Mañueco» y presume, sin anuncios, del legado de Zapatero en León

El Partido Socialista ha iniciado la carrera para tratar de recuperar una histórica plaza popular como Castilla y León. Y lo ha hecho en León, «tierra de presidentes», donde se ha sacado pecho del legado que aún perdura de José Luis Rodríguez Zapatero.

10 Semana Santa León será sede del Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

León ha sido elegida «por aclamación», según informa la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y la Soledad, como sede del XII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de Angustias este 25 de octubre en Ayamonte.