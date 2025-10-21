Las noticias imprescindibles de este martes 21 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Juicio por el matricidio en León

El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada». Rubén reconoce «ser incapaz» de saber si asesinó a Salomé, que sufría brotes psicóticos y que la relación entre ambos era complicada.

2 Reto demográfico en León

Los pueblos leoneses sin menores de edad: «Los jóvenes no quieren venir al medio rural». Varios municipios leoneses no cuentan con menores censados o con muy pocos, aumentando el envejecimiento de la población y dificultando la pervivencia de estas unidades poblacionales.

3 Asalto al Louvre... en León

San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado. El museo que custodia una de las obras más importantes cuenta con una defensa infranqueable de esta joya: «Tendrían que venir con matacanes medievales».

4 Nueva vida para la iglesia más antigua de León

La iglesia más antigua de León volverá a abrir como espacio expositivo sobre Semana Santa. Se anima a comisarios, artistas, historiadores y colectivos implicados en el patrimonio a plantear proyectos para dotar a Palat del Rey de contenido.

5 Reanudan los sondeos en busca de oro en una mina de un pueblo de León

Se comprobará la extensión de la mineralización cercana a la superficie con trabajos de muestreo geoquímico y cartografía.

6 Frente histórico para exigir la terminal de carga

Los alcaldes de León y alfoz se unen a Más Vuelos para exigir al Gobierno la terminal de carga aérea. La plataforma se unió a los dirigentes de León y su alfoz para manifestar de nuevo la necesidad de avances reales tras una reunión de la Diputación con Puente que no concretó nada.

7 Aparcamiento en La Palomera

Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento. Las cerca de 60 plazas habilitadas en una zona clave del barrio leonés ya están siendo ocupadas desde hace días por los vehículos.

8 Aparece una pintada sobre el mural que homenajeaba a Nevenka y fue borrado

«No vais a volver a borrar a Nevenka», reza el mensaje que se puede leer sobre la pared pintada de blanco. Este mismo martes la exconcejala ponferradina recibía un premio en León ciudad.

9 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso para parte de la provincia el miércoles y la totalidad de la misma en la jornada del jueves.

10 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo

Montones de paquetes apilados en su interior y en el patio trasero del recinto a la intemperie cubiertos por plásticos han sido visibles durante todo este tiempo por los usuarios de las instalaciones.

