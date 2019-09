Ningún alumno secunda en León la convocatoria de la 'huelga por el clima' Alumnos manifestándose este viernes en Valladolid. León se convierte en la única provincia de la comunidad en la que los alumnos decidieron acudir a sus aulas y no manifestarse | Un total de 10.647 alumnos de Castilla y León secunda la huelga por el clima LEONOTICIAS León Viernes, 27 septiembre 2019, 16:46

Ningún alumno de León ha decidido secundar este viernes la convocatoria de 'huelga por el clima'. León se convierte así en una de las pocas provincias a nivel nacional en la que no ha habido protestas por esta convocatoria.

Al margen del derecho reconocido a la huelga este viernes 320 de los 50.067 alumnos (0,64%) no se ha presentado en las aulas, concentrados en 3º y 4º de la ESO y Primero de Bachillerato, ausencias que no se pueden computar en el marco de la convocatoria.

En el conjunto de Castilla y León un total de 10.647 alumnos, un 7,83 por ciento del total, secundó la huelga por el clima convocada para esta jornada. A ellos se han podido sumar otros 13.672 estudiantes que no han asistido a clase, pero que al no comunicar su derecho a huelga al director del centro no se computan dentro de la misma, según los datos que dio a conocer la Consejería de Educación.

Así, si se tiene en cuenta únicamente la cifra de los que sí han comunicado su derecho, en la Comunidad hicieron huelga 10.647 estudiantes. De ellos, 4.606 corresponden a 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); 3.109 de Bachillerato; 2.864 de ciclos formativos; y 68 de Educación para Adultos.

Además, por provincias, 2.452 secundaron la huelga por el clima en Salamanca; 2.155 en Valladolid; 1.400 en Segovia; 1.218 alumnos en Zamora; 1.203 en Ávila; 1.164 en Burgos; 726 en Palencia y 329 en Soria. En León, ningún estudiante faltó a clase después de haber comunicado este derecho.