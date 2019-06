«Es necesario hackear los estereotipos», subraya Cristina Aranda en la clausura del proyecto 'Stem Talent Girl' en León

«Necesitamos crear entre todos un mundo donde todos seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres». Con esta frase de Rosa Luxemburgo concluyó este sábado en León Cristina Aranda la sesión de clausura del proyecto 'Stem Talent Girl', que persigue inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología. En su intervención, destacó la «necesidad de hackear los estereotipos» para avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria e inclusiva.

La cofundadora de Mujeres Tech y miembro del equipo de Desarrollo de Negocio de Taiger recordó, por ejemplo, que no es habitual que a un chico se le llame mandón y recalcó que la abundancia de estereotipos «es lo que a las mujeres nos merma el creernos nuestra propia valía y aptitudes y a ellos el ser corresponsables de mayores».

La labor para lograr el camino ya iniciado, dijo, «se empieza desde abajo, desde la Educación; es la base. Los que trabajamos en innovación social sabemos que es muy poco a poco, la estructura social es netamente masculina y tenemos que hackearla y para ello es necesario el compromiso del Gobierno pero también de las familias; que se den cuenta de que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera».

Sólo así, añadió, se logrará acabar con la brecha salarial, una baja de paternidad igual a la de maternidad, conciliación para todos -no solamente para los que tienen hijos- o que la mujer no sea la responsable única de los cuidados.

Hay avances, apuntó, pero «acabamos de empezar el partido». Prueba de ello, recalcó, es que hubiese cinco candidaturas a la Presidencia del Gobierno y ninguna de una mujer. «Es muy triste, o que en algún debate las únicas mujeres que apareciesen fueran para limpiar el plato», reflexionó.

No obstante, el mundo empresarial refleja ya en algunos aspectos que las cosas están cambiando. «Ahora se habla más de diversidad e inclusión y hay más empresas preocupadas por ello, porque se desaprovecha un montón de talento diverso; no solamente de mujeres», comentó antes de incidir en la importancia que tiene la implicación en esta lucha de «aliados, hombres corresponsables que crean en el feminismo como igualdad, que no es hembrismo».

Cristina González y María Vidal, de Cembranos y León, respectivamente y ambas de 14 años, hacen balance de su experiencia en el 'Stem Talent Girl' después de acudir a todas las sesiones programadas en la capital. «Hemos conocido mucho de diferentes ramas, de ciencia, tecnología y demás. Personalmente, he descubierto muchos términos e incluso profesiones que no conocía, que me parecen interesantes y creo que se ha abierto la mente para mi futuro», señala María. Por su parte, Cristina destaca que le ha sorprendido gratamente «saber que no es necesario hacer una carrera de Ciencias para dedicarte a la Tecnología, sino hacer lo que te guste y luego mejorar tu preparación en ese ámbito».