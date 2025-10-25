Los municipios de León con más turistas nacionales este verano Más de 520.000 personas nacionales han visitado la provincia en los meses de verano con Asturias y Madrid como principales puntos de origen del turismo en León

León es una de esas provincias accesibles para el turismo nacional, capaz de ofrecer turismo de aventura y naturaleza, pero también visitas culturales y patrimoniales. Y, cómo no, turismo rural.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de sus estadística experimental de la medición del turismo interno interprovincial a partir de la posición de los teléfonos móviles, cifras que tiene margen de error.

Según estos datos, en los meses de verano - julio y agosto -, más de 520.000 personas visitaron la provincia leonesa durante los meses de verano donde las dos grandes ciudades, León y Ponferrada, destacan a la hora de atraer visitantes.

León y Ponferrada, a la cabeza

La capital, León, ha rozado los 80.000 visitantes nacionales (79.450) por los más de 33.000 (33.805) que ha recibido Ponferrada. A partir de ahí, se abre una brecha hasta encontrar a los dos siguientes municipios: La Bañeza (14.387) y Valencia de Don Juan (13.483).

«Ha sido un verano brutal, recuperando las cifras previas a la pandemia», señala el alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, que reconoce que han hecho una apuesta «fuerte» por el turismo en verano. «Todos los fines de semana ha habido eventos, ferias, actuaciones musicales o teatrales... El nicho más amplio es Asturias, y hemos ampliado esa feria astur-coyantina», afirma.

Jiménez también habla de un «lleno» en los alojamientos turísticos del municipio, que ha podido ampliar sus plazas hoteleras con la apertura del camping. Estas actividades veraniegas, los museos y, sobre todo, las piscinas, son el principal motor turístico coyantino: «Vienen personas de todas las provincias a nuestras provincias, incluso hay viajes organizados, por ejemplo, desde Valladolid».

Villablino, San Andrés del Rabanedo, Boñar, Astorga, La Pola de Gordón, Boca de Huérgano, Bembibre, Villaqulambre, Camponaraya o Cacabelos son otros de los municipios que aparecen entre aquellos que más visitantes nacionales han recibido este verano, todos ellos por encima de 5.000.

Procedencia de los turistas nacionales

Pero, ¿de dónde vienen todos estos turistas? Por provincias, Asturias y Madrid lideran este origen de las visitas a la provincia de León. Ambas comunidades uniprovinciales superan con creces los 100.000 turistas con rumbo a León: el Principado llega a los 127.230; Madrid a 118.237.

También destacan los visitantes procedentes de provincias cercanas como Valladolid (33.960), Vizcaya (23.445), La Coruña (19.286), Cantabria (14.176), Zamora (12.242), Pontevedra (12.009) o Palencia (11.033), además de una de las más importantes de España, como es Barcelona (22.943).

Entre las que menos turistas trajeron a León aparecen las dos ciudades autónomas, Melilla y Ceuta, además de provincias con escasa población como Teruel (506), Ceunca (780) o Huesca (797), además de otras lejanas territorialmente como Huelva (898) o Lleida (996).

Método de obtención de los datos

Como detalla el INE, la fuente de información para esta estadística experimental. son los datos agregados proporcionados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos de los usuarios de estos operadores. La medición de turistas en esta estadística está sujeta a limitaciones operativas. Así debe tenerse en cuenta que la estadística identifica un residente en España como viajero en otra provincia a través de la posición de su dispositivo móvil.

Así, el INE explica que pudiera darse el caso de que una misma persona que viaje con dos o más terminales fuera contabilizado más de una vez, o que una persona lo mantenga desconectado en todo el viaje y por lo tanto no fuera detectado por la operadora. Debe tenerse en cuenta también que un turista (su dispositivo móvil) es contabilizado en el mes en el que abandona la provincia a la que ha viajado aunque su entrada se haya producido en algún mes anterior. Por otro lado, es importante señalar que el INE recibe la información de las compañías de telefonía móvil de forma agregada y sin ningún tipo de identificación individual, lo que le imposibilita realizar cualquier seguimiento individualizado de ningún usuario de telefonía.