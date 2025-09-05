Una motorista resulta herida en una céntrica calle de León El accidente tuvo lugar a primera hora de la tarde de este viernes en el entorno de la delegación territorial de la Junta

Una mujer de 57 años ha resultado herida a primera hora de este viernes tras sufrir un accidente vial en la ciudad de León.

El 112 recibió un aviso pasadas las 14:00 horas alertando de la caída de una motorista en la calle General Gutiérrez Mellado, en el entorno de la delegación territorial de la Junta.

Hasta este punto se trasladaron efectivos de la Policía Local de León y de la Policía Nacional, además de personal médico para atender a la persona accidentada.

