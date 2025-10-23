Mister León busca en Salou coronarse como el más guapo de España José Antonio Prieto es uno de los 52 candidatos que compiten durante dos días para alzarse con el título nacional que da acceso a varios certámenes internacionales

El sábado 25 de octubre España contará con un nuevo rey de la belleza. Desde el día anterior se realizarán las pruebas que elegirán a Mister RNB España 2025 entre los participantes de todas las provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Uno de ellos llega desde León, desde Alija del Infantado, y es José Antonio Prieto.

Los 52 aspirantes ya llevan tiempo en Salou (Tarragona) disfrutando de las jornadas previas al certamen en el que se elige al ganador. Un escaparate, de por sí, que puede abrir más puertas a nivel internacional porque quién triunfe podrá acudir a otros eventos por todo el mundo.

La agenda de los aspirantes comienza el viernes 24 de octubre a las seis de la tarde con la ronda preliminar y las once de la noche con la prueba Top Model Mister RNB España 2025. Un primer acercamiento que culminará el sábado a las diez de la noche con la gala final y posterior fiesta de coronación.

«Quiero aprender a disfrutar del proceso»

El leonés es doblemente Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Burgos (UBU) y un año por la Universidad de Téramo (UniTE) en Abruzos (Italia) y Máster en Fiscalidad Internacional por el Centro de Estudios Financieros (CEF) en Madrid. Se preparó las oposiciones de Inspección de Hacienda en Valladolid durante otros dos años y medio. Actualmente trabaja como abogado fiscal en Zaragoza y entre sus aficiones se encuentra el pádel, el esquí, el vuelo de drones, la cocina y la moda.

José Antonio Prieto asegura en una entrevista con RNB estar «muy orgulloso de mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones, cambios y oportunidades de la vida, así como de mi facilidad para establecer relaciones sociales».

En relación a los nuevos retos o facetas a superar habla de «mi tendencia a ser un poco impaciente cuando los resultados no llegan de inmediato». En relación al concurso de belleza remarca que «quiero aprender a disfrutar del proceso, a ser más paciente y a confiar más en el tiempo necesario para que las cosas se den».