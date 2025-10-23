leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Prieto posa frente a las playas de Salou. RNB España

Mister León busca en Salou coronarse como el más guapo de España

José Antonio Prieto es uno de los 52 candidatos que compiten durante dos días para alzarse con el título nacional que da acceso a varios certámenes internacionales

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:23

Comenta

El sábado 25 de octubre España contará con un nuevo rey de la belleza. Desde el día anterior se realizarán las pruebas que elegirán a Mister RNB España 2025 entre los participantes de todas las provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Uno de ellos llega desde León, desde Alija del Infantado, y es José Antonio Prieto.

Los 52 aspirantes ya llevan tiempo en Salou (Tarragona) disfrutando de las jornadas previas al certamen en el que se elige al ganador. Un escaparate, de por sí, que puede abrir más puertas a nivel internacional porque quién triunfe podrá acudir a otros eventos por todo el mundo.

La agenda de los aspirantes comienza el viernes 24 de octubre a las seis de la tarde con la ronda preliminar y las once de la noche con la prueba Top Model Mister RNB España 2025. Un primer acercamiento que culminará el sábado a las diez de la noche con la gala final y posterior fiesta de coronación.

Salida del aspirante leonés a Mister RNB España 2025 el pasado fin de semana. RNB España

«Quiero aprender a disfrutar del proceso»

El leonés es doblemente Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Burgos (UBU) y un año por la Universidad de Téramo (UniTE) en Abruzos (Italia) y Máster en Fiscalidad Internacional por el Centro de Estudios Financieros (CEF) en Madrid. Se preparó las oposiciones de Inspección de Hacienda en Valladolid durante otros dos años y medio. Actualmente trabaja como abogado fiscal en Zaragoza y entre sus aficiones se encuentra el pádel, el esquí, el vuelo de drones, la cocina y la moda.

José Antonio Prieto asegura en una entrevista con RNB estar «muy orgulloso de mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones, cambios y oportunidades de la vida, así como de mi facilidad para establecer relaciones sociales».

En relación a los nuevos retos o facetas a superar habla de «mi tendencia a ser un poco impaciente cuando los resultados no llegan de inmediato». En relación al concurso de belleza remarca que «quiero aprender a disfrutar del proceso, a ser más paciente y a confiar más en el tiempo necesario para que las cosas se den».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  2. 2 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  3. 3 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  4. 4 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  5. 5 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  6. 6 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  7. 7 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  8. 8 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  9. 9 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas
  10. 10 PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Mister León busca en Salou coronarse como el más guapo de España

Mister León busca en Salou coronarse como el más guapo de España