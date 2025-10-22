leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La estación de Santas Martas. R.F.

Hasta 40 minutos de retraso en trenes con salida y llegada a León por una incidencia

Un problema con la señalización en el tramo entre Santas Martas y El Burgo Ranero provoca demoras en los servicios de media y larga distancia

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:32

Comenta

Adif ha informado a través de sus redes sociales de una incidencia que afecta a la señalización en un tramo en la provincia de León que está provocando retrasos en varios trenes en la tarde del miércoles 22 de octubre.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha comentado a las 18:07 que el problema se da en los convoys que circulan «entre El Burgo Ranero y Santas Martas» y que el «personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible».

Entre los trenes afectados, como se puede comprobar en la web de Adif que informa sobre el estado de la red ferroviaria, se encuentra el que tenía que haber llegado de Barcelona a las 17:45 y que lo ha hecho minutos antes de las seis y media de la tarde. Es el mismo que tendría que haber seguido hacia Vigo a las 17:47 y que, en consecuencia, también ha acumulado un retraso en su salida de unos 40 minutos.

Captura de pantallas de los horarios habituales y los previos -en cursiva- en la web de Adif.

Otros, como los que llegan desde Palencia y Madrid a las 18:25 y 18:49, suman menos minutos de demora, entre siete y trece.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  2. 2 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  3. 3 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  4. 4 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  5. 5 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  6. 6 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  7. 7 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  8. 8 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  9. 9 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  10. 10 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Hasta 40 minutos de retraso en trenes con salida y llegada a León por una incidencia

Hasta 40 minutos de retraso en trenes con salida y llegada a León por una incidencia