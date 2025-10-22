Hasta 40 minutos de retraso en trenes con salida y llegada a León por una incidencia Un problema con la señalización en el tramo entre Santas Martas y El Burgo Ranero provoca demoras en los servicios de media y larga distancia

Adif ha informado a través de sus redes sociales de una incidencia que afecta a la señalización en un tramo en la provincia de León que está provocando retrasos en varios trenes en la tarde del miércoles 22 de octubre.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha comentado a las 18:07 que el problema se da en los convoys que circulan «entre El Burgo Ranero y Santas Martas» y que el «personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible».

Debido a una incidencia que afecta a la señalización, se registran retrasos en los trenes de larga y media distancia que circulan entre El Burgo Ranero y Santas Martas. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 22, 2025

Entre los trenes afectados, como se puede comprobar en la web de Adif que informa sobre el estado de la red ferroviaria, se encuentra el que tenía que haber llegado de Barcelona a las 17:45 y que lo ha hecho minutos antes de las seis y media de la tarde. Es el mismo que tendría que haber seguido hacia Vigo a las 17:47 y que, en consecuencia, también ha acumulado un retraso en su salida de unos 40 minutos.

Ampliar Captura de pantallas de los horarios habituales y los previos -en cursiva- en la web de Adif.

Otros, como los que llegan desde Palencia y Madrid a las 18:25 y 18:49, suman menos minutos de demora, entre siete y trece.