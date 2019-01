El Ministerio de Sanidad se reunirá en breve con las comunidades autónomas para analizar el déficit de profesionales La ministra, acompañada por las figuras del socialismo leonés y autonómico. / Inés Santos | Peio García Para María Luisa Carcedo, el problema no es la falta de Facultades, sino de centros donde formar especialistas N. BARRIO | M. BADIOLA León Sábado, 12 enero 2019, 12:24

El Ministerio de Sanidad se reunirá en los próximos días con responsables de diferentes comunidades autónomas, entre las que estará Castilla y León, para analizar cuestiones relacionadas con la política de personal, es decir, «para ver qué está sucediendo y afrontar un análisis estratégico de los recursos» sanitarios, para ver dónde puede haber carencias y poner ahí el acento.

Así lo avanzó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo en León, donde apuntó que el problema de déficit de profesionales no radica en la falta de facultades de Medicina, sino en la carencia de centros donde poder formar a especialistas.

«Formar a un especialista requiere como poco once años y la sociedad plantea una situación en la que parece que el Ministerio de Sanidad es tan malo que no forma especialistas», criticó la ministra, que consideró que «en el contexto general no hay escasez, sino que en la distribución en el territorio de los profesionales hay carencias en las zonas rurales y los hospitales comarcales».

Carcedo insistió en que el Ministerio ha incrementado en un cinco por ciento el número de plazas para la formación de especialistas, y está estudiando incrementar el número de centros donde poder formar a los especialistas una vez licenciados en Medicina.

En concreto, se reunirá con responsables de nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, para ver «qué nueve centros puede haber para la formación de especialistas».

Asimismo, la ministra de Sanidad puso de relieve la necesidad de mejorar la capacidad de planificación interna de los servicios dentro de las comunidades autónomas, «para prever cuáles son las características de su población y cómo podría dar la cobertura» y estudiar, por ejemplo, la posibilidad de «prorrogar la edad de jubilación».