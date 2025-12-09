Los médicos de León en pie de guerra: «Con 23 horas trabajando y tres guardias a las espaldas no estas en condiciones de atender al paciente» Los facultativos inician este martes 9 de diciembre cuatro jornadas de huelga para presionar por el borrador del Estatuto Marco

I. Santos León Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Los médicos salen a las calles para luchar por su futuro. Los facultativos inician este martes 9 de diciembre cuatro jornadas de huelga para presionar por el borrador del Estatuto Marco. «No se recogen las reivindicaciones de los médicos y se está negociando por sindicatos donde no hay representaciones de los médicos», reclama Óscar Cordero Pérez, delegado provincial de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD).

Cordero insiste en que no puede ser que «las condiciones de los médicos las negocie personal que no es médico» y seguirán en huelgas y manifestaciones hasta que se les incluya en estas negociaciones o logren un estatuto propio. «Lo que ocurre es que se apela al estatuto marco, pero no se tiene en cuenta que los médicos tenemos condiciones que no son iguales al resto de trabajadores», explica Cordero con malestar.

«Semanas de 70 horas»

Para ser más gráfico con los problemas de los médicos, Óscar Cordero remarca que en este estatuto «se habla de jornadas de 45 horas en cómputo cuatrimestral, lo que quiere decir que puede que haya una semana de 70 horas si hay otra que compense». En este sentido, el representante de la agrupación de médicos remarca cómo «en una guardia con 23 horas trabajando y tres guardias a las espaldas no estas en condiciones de atender al paciente». Y estas «son medidas que consideramos muy lesivas», no sólo para los profesionales que tienen la responsabilidad, sino para los pacientes.

Otro de los puntos que no entienden los las movilidades forzosas, por las cuales «si hay necesidades del servicio, aunque el médico tiene su plaza, por ejemplo, en León y se requiere que esa persona se traslade a Palencia a esa persona la pueden llevar». Una situación que para Cordero hace «insostenible» desarrollar una carrera o crear un proyecto de vida personal.

En definitiva, los médicos seguirán en pie de guerra para «preservar una sanidad publica de calidad, porque no queremos un privilegio, queremos un servicio de calidad».

Seguimiento de la huelga

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM –en una convocatoria a nivel nacional– ha tenido un seguimiento medio del 25,83 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 32 % en Atención Hospitalaria (1.531 profesionales en huelga), del 11 % en Atención Primaria (236 en huelga) y del 4 % en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.768 facultativos de los 6.844 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,6 %, 36 médicos en huelga; Burgos 43,9 %, 336 en huelga; León 28,1 %, 347; Palencia 27,2 %,118 médicos; Salamanca 18 %, 261 facultativos; Segovia 29,3 %, 115; Soria 27,7 %, 45; Valladolid 26,5 %, 452 médicos; y Zamora 15,6 %, 58 médicos en huelga.