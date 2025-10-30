MásQPerros lanza en León la campaña 'Super Caquítala' para concienciar sobre la recogida de excrementos La iniciativa también incide en la limpieza de los orines de mascotas y en no tirar basura a la vía pública

La asociación Los otros vecinos – MásQPerros lanzó una campaña de concienciación 'Super Caquítala' para instar a los leoneses a mantener limpios los espacios públicos y a los dueños de mascotas a recoger los excrementos. La iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León.

La campaña está protagonizada por 'Super Caquítala', un personaje de ficción ideado por la asociación y diseñado por Leo Casado que insta a los leoneses a ser más cívicos y se articula en varios ejes.

Ampliar Presentación de la campaña.

Así, por un lado, incide en la importancia de retirar los excrementos de los perros con bolsas degradables o cualquier otro método sostenible para lograr una ciudad más limpia y segura. También aborda la limpieza de los orines de los perros en cumplimiento con la legislación vigente, que establece que debe realizarse en la vía pública en lugares como fachadas, aceras o farolas, pero que no es necesaria en árboles o césped.

Por último, también se lanza un mensaje al conjunto de la ciudadanía para mantener la ciudad limpia y no tirar basura ni pañuelos de papel, colillas o envoltorios a la vía pública.