leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen parcial del cartel.

MásQPerros lanza en León la campaña 'Super Caquítala' para concienciar sobre la recogida de excrementos

La iniciativa también incide en la limpieza de los orines de mascotas y en no tirar basura a la vía pública

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:50

Comenta

La asociación Los otros vecinos – MásQPerros lanzó una campaña de concienciación 'Super Caquítala' para instar a los leoneses a mantener limpios los espacios públicos y a los dueños de mascotas a recoger los excrementos. La iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León.

La campaña está protagonizada por 'Super Caquítala', un personaje de ficción ideado por la asociación y diseñado por Leo Casado que insta a los leoneses a ser más cívicos y se articula en varios ejes.

Presentación de la campaña.

Así, por un lado, incide en la importancia de retirar los excrementos de los perros con bolsas degradables o cualquier otro método sostenible para lograr una ciudad más limpia y segura. También aborda la limpieza de los orines de los perros en cumplimiento con la legislación vigente, que establece que debe realizarse en la vía pública en lugares como fachadas, aceras o farolas, pero que no es necesaria en árboles o césped.

Por último, también se lanza un mensaje al conjunto de la ciudadanía para mantener la ciudad limpia y no tirar basura ni pañuelos de papel, colillas o envoltorios a la vía pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  3. 3 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  4. 4 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  5. 5 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  6. 6 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  7. 7 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  8. 8 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  9. 9 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  10. 10 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias MásQPerros lanza en León la campaña 'Super Caquítala' para concienciar sobre la recogida de excrementos

MásQPerros lanza en León la campaña &#039;Super Caquítala&#039; para concienciar sobre la recogida de excrementos