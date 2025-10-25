Martínez apela al «sentimiento colectivo» en Castilla y León y lamenta la «falta de identidad» «Hay que romper dinámicas, hay que atreverse y seducir a la gente que se queda en casa, que no va a misa y no es del PP», señaló el candidato socialista a la Presidencia de la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, lamentó hoy la ausencia de «identidades colectivas» en Castilla y León y abogó por «recuperar la autoestima y enfrentar la resignación a la que nos quieren obligar». «No hay nexo que nos haya consolidado. Necesitamos un sentimiento colectivo», manifestó y defendió la comarcalización y ordenación del territorio.

«Europa y el mundo nos dicen que existen territorios que se sienten marginados y olvidados. Trump no gana en Nueva York o en Whashington. Seamos capaces como partido obligado por nuestras convicciones, de entender que la desigualdad debe de corregirse. No con la solución del señorito de 'Los santos inocentes' que significa Vox», manifestó durante su participación en el diálogo 'La importancia de Europa para Castilla y León. La cohesión territorial para ganar el futuro' dentro de las jornadas del PSOE 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León' que se celebran en la capital leonesa.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «no siente esto, no lo vive, no ha generado identidad. La autoestima, ni está ni se la espera. Sois el espejo en el que debemos mirarnos, en gente como vosotros» les dijo al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y al exlehendakari y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, con los que compartió protagonismo en una sesión moderada por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

«Hay que romper dinámicas, hay que atreverse y seducir a la gente que se queda en casa, que no va a misa y no es del PP», señaló Martínez y defendió que propondrá un proyecto sólido para la Comunidad en el que «se va a hacer visible la voz de León de una vez por todas. Esto va de las nueve provincias; no de Superman o Superwoman» remarcó antes de comentar que Castilla y León «tiene que quitarse los complejos de ciudad pequeña y trabajar».

En sus últimas palabras en la sesión, Martínez aludió sus dudas al asumir la candidatura a la Presidencia de la Junta. «Cuando vas conociendo esta Comunidad… a mí Castillla y León me pone mucho… Mañueco, de los nervios». «He encontrado el alma del partido, de ese partido que se cree lo que está haciendo», comentó al hilo de su experiencia durante los incendios del pasado verano.

Adrián Barbón comentó que Castilla y León «no se construyó como identidad porque no le interesaba al señor Aznar» y expresó su convicción de que los ciudadanos de la Comunidad respaldarán a Martínez porque «tiene convicciones y su proyecto debe atraer a muchos hombres y mujeres que tienen que votar al PSOE aunque no sean socialistas porque es el voto de la resistencia y de la esperanza, frente al miedo».

Del candidato del PSOE a la Junta dijo que «tiene experiencia de gobierno y ha gobernado muy bien en Soria. Junto con la experiencia hay un proyecto de autonomía que se tendrá que convertir en un programa electoral». «Castilla y León necesita un chute de autoestima», aseguró, después de varios procesos de reconversión como los vividos en el Principado. «Es un gestor con proyecto, visión y mirada larga», resumió sobre el aspirante socialista.

Patxi López elogió la trayectoria del también alcalde de Soria. Será, dijo, «un presidente que se queda a pelear lo de aquí después de 38 años de declive, Quiere jugar en Primera División y se lo cree, lo pelea y necesitamos socialistas peleones». «Necesitamos movilizar sentimientos y tener las banderas que lleven a la gente a salir de casa, porque vamos a transformar la vida de los castellanos y leoneses. Hemos demostrado que lo hacemos», remarcó.

«Yo ya sé que tenemos un proyecto para Castilla y León, pero no hay proyecto que gane sin generar la esperanza de los castellanos y leoneses», añadió antes de comentar que «él solo no puede» y de pedir el apoyo y la implicación de «la mejor militancia del mundo». «Con vosotros va a venir un cambio en Castilla y León que, como dijo Alfonso Guerra, no la va a conocer ni la madre que la parió», concluyó.