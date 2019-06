María Victoria Seco, nueva presidenta de Cruz Roja: «Tengo una clara vocación de servicio» María Victoria Seco y José Ignacio de Luis. / Sandra Santos Tomando el relevo José Ignacio de Luis, Seco afronta el reto en una organización «que no es solo las ambulancias, como muchos podrían pensar» N. BARRIO León Jueves, 6 junio 2019, 15:34

Los medios esperaban sus declaraciones. Conocida en la esfera pública leonesa, era momento de escucharla de nuevo, esta vez estranando el cargo de presidenta de Cruz Roja en León. Y en su primera intervención, María Victoria Seco no tardó en dejar clara su declaración de intenciones.

Tras tomar el relevo de José Ignacio de Luis al frente de organización, María Victoria Seco se presenta con el bagaje propio de quien ha trabajado en los últimos años en la esfera pública, convencida en que el paso dado es necesario.

«El momento es oportuno porque tengo menos cargas familiares, quiero hacerlo por aquellas personas que están en riesgo como son los emigrantes, las mujeres o los desempleados ya que tengo una clara vocación de servicio público», manifestó en sus primeras palabras.

Siendo hasta ahora vicepresidenta primera del Comité Provincial de Cruz Roja, Seco agradeció el nombramiento al presidente autonómico José Varela, defendiendo haberse quedado sorprendida con la cantidad de proyectos que Cruz Roja tiene sobre la mesa. «Hay actividades desconocidas y muy necesarias», apuntó.

Las líneas de trabajo

La nueva presidenta defendió que como docente «me preocupa la formación, ya que falta en estos colectivos tan vulnerables y muchas veces no somos conscientes del privilegio que tenemos». Por ello, reclamó que se requiere formación «para mujeres y hombres», además de remarcar la importancia del cuidado «a personas mayores y discapacitados».

La decisión no es casual. «Soy una persona sensible y he tenido siempre el ejemplo en casa de ayudar a los demás, por lo que la decisión no era difícil de tomar».

La nueva presidente asegura que se volcará en los diferentes campos en los que trabaja Cruz Roja, de forma que el futuro pueda ser mejor de lo que se encontró al llegar al cargo, que compatibilizará con su faceta académica en la Universidad.

Cruz Roja en León cuenta con cien trabajadores en plantilla y cerca de 5.000 voluntarios.