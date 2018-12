Majo: «A los que les corresponde decir si VOX es extrema derecha es a los votantes, no a los políticos» Juan Martínez Majo. / Noelia Brandón El presidente de los populares leoneses recuerda que llevaron la moción a la Diputación para que gobernara la lista más votada «convencidos» | «Nos quedamos solos en su votación, los demás dijeron que no les gustaba, igual tenían razón» N. BARRIO Lunes, 3 diciembre 2018, 14:31

Lunes después de elecciones andaluces y, a pesar de los kilómetros que separan a la comunidad del sur con León, la actualidad mandaba.

En rueda de prensa, los medios preguntaron al presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, sobre la irrupción de VOX y sobre si consideraba que se trataba de un partido radical. «En Andalucía ha habido unas elecciones, los ciudadanos han hablado y las opciones presentadas están claras, la consideración de qué es extrema derecha o extrema izquierda lo tienen que valorar los ciudadanos, no los políticos, señaló Majo.

En la misma línea de análisis electoral, el presidente apuntó que «hay unas elecciones con un resultado distinto a lo que veníamos viendo, ahora les toca a los líderes de las fuerzas políticas la misión de que haya acuerdos para que haya gobernabilidad».

El arco político que dejan los comicios pone en bandeja la gobernabilidad al Partido Popular si consigue pactar con Ciudadanos y con VOX. No hace demasiados meses, los populares llevaban a la Diputación de León una moción para defender que gobierne siempre la lista más votada, lo que contradice la posibilidad andaluza. «A la Diputación trajimos la moción que trajimos y sólo nosotros votamos a favor, la llevábamos convencidos, pero dijeron que no, que no les gustaba. A lo mejor tenían razón», concluyó Martínez Majo.